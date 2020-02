Kotal už s první ligou nepočítal. Spartu jsem odmítnout nemohl

Ví se o něm, že svým svěřencům klidně rozdává domácí úkoly. „Musíte hráče nutit, aby sledovali moderní trendy,“ vysvětluje zkušený Václav Kotal. Při premiéře nového trenéra fotbalové Sparty však došlo na kouzlo nechtěného. „Inkasovali jsme po rohu. V přípravě jsem přitom hráčům ukazoval poslední zápas Dortmundu a říkal jim, že góly padají po standardních situacích, když necháte propadnout balon. Bohužel jsme to odnesli my,“ žehrá kouč po porážce 0:1 v Olomouci.

Když v létě přebíral čerstvě formované béčko, netušil, že hned v zimě přijde nabídka na povýšení k prvnímu týmu.

Na prvoligovou scénu se vrátil poprvé od května 2016, kdy vedl Zbrojovku Brno.

„S první ligou jsem už nepočítal. Proto jsem vzal před půl rokem béčko Sparty po reprezentační kariéře. Chtěl jsem se podílet na práci u mládeže, aby kluci rostli. Situace se vyvinula tak, že jsem byl požádán vedením. Hrál jsem za Spartu a několikrát trénoval béčko. Z tohoto podhledu jsem odmítnout nemohl. Jsem sparťan," líčí 67letý Václav Kotal.

Pět změn v sestavě

V sestavě proti svému předchůdci Jílkovi udělal hned pět změn. Třeba Švéd Karlsson si v nejvyšší soutěži zahrál poprvé od konce října.

„Kdyby dal gól, tak bych byl spokojen... Co se týče nasazení, nedá se klukům nic vytknout. To je pro nás podstatné. Po čtyřech porážkách nálada nebyla dobrá. Chtěli jsme za každou cenu bodovat, bohužel se nám to nepovedlo," vadí Kotalovi.

Tři ligové zápasy v řadě bez vstřeleného gólu zaznamenala Sparta naposledy před 37 lety - v 13. až 15. kole sezony 1982/83. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) February 23, 2020

„Mandjeck podal dobrý výkon. Dočkal s Kangou také. Mám jen výhrady k jejich postavení při zakládání útoku. Nakonec jsme ale dostali gól ze standardky. Škoda."

Kouč je pragmatik. Nechce proto hodnotit, jak dalece předvedená hra splňovala jeho představy.

„Já žádné představy nemám. Hodnotím hru takovou, jaká je. Každé utkání je jiné. Teď nás čeká doma Zlín, budeme možná muset dobývat, protože poslední zápasy prohráli," myslí už Kotal na sobotní domácí duel.