Byli jsme bázliví. Bod musíme brát, řekl po dohrávce v Ostravě jablonecký Hrubý

Obě gólové akce se vešly do úvodních dvanácti minut. A oba týmy se radovaly po úvodní střele v zápase. Nejprve se v 6. minutě trefil hostující čahoun Vojtěch Kubista, za dalších šest minut srovnal po centru Martina Filla hlavou Nemanja Kuzmanovič. Baník měl i další šance. Všechny je ale spálil. To Jablonec svou úvodní přesnou trefou veškeré útočné akce v prvním poločase vyčerpal. „Začali jsme výborně, ale od 10. minuty jsme tahali za kratší konec. Baník byl aktivnější a mimo gólu jsme neměli do počasové přestávky nic. Ten bod beru," vykládal trenér Jablonce Petr Rada.

Převaha domácího týmu pokračovala i po přestávce, Baníkovci ale s šancemi nakládali prachmizerně. Nejblíže druhému gólu byl Ondřej Šašinka, který v ideální pozici nejprve hlavičkoval a poté ještě dorážel nohou. V obou případech byl ale úspěšnější brankář Vlastimil Hrubý.

„Zachytal jsem si až moc. Šancí měli dost, byli jsme takoví bázliví celý zápas, nebyli jsme moc v pohybu a myslím, že bod musíme brát všema deseti," přijal remízu jablonecký brankář.

„Vlasta nás podržel. Drží nás často. Je vidět, že je v pohodě. Hodně nám těmi zákroky pomáhá a je na nás vepředu, abychom dávali góly," uvedl jablonecký Jan Sýkora.

Kouč Ostravy Luboš Kozel byl po domácí premiéře zklamaný. „Ne z výkonu, ale z výsledku a z toho, že jsme ztratili dva hráče," poukázal Kozel na dvě vynucená střídání Hrubého už v 18. minutě a Jánoše, který opustil hřiště po hodině hry s vykloubeným ramenem. „Robert si stěžoval na bušení srdce, skoro na omdlení a prý to nebylo poprvé. Asi to není náhoda. A Jánoš má vykloubené rameno, bude mimo minimálně čtyři týdny," přiblížil Kozel.

Ten mohl po karetních trestech vrátit do sestavy čtyři hráče. Zda vítěznou sestavu z minulého kola na Slovácku prostřídat, řešil Kozel ještě v pondělí ráno. „A možná jsem to nevyřešil úplně správně. To tak někdy bývá. Pojal jsem to tak, že jsem tam vrátil hráče, kteří minule nebyli. Máme nabitý program, za čtyři dny hrajeme znovu," uvedl Kozel, který od první minuty poslal na trávník z absentující čtveřice Fleišmana, Stronatiho a Jánoše. Kvůli zdravotním obtížím Hrubého se na hřiště velmi brzy dostal i Jirásek.