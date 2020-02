Bombastický návrat do Příbrami! Starka loví trenérské eso

K záchraně s trenérským esem? Překvapivý tah v těžké situaci možná chystá Jaroslav Starka, šéf fotbalové Příbrami, posledního celku první fotbalové ligy. K záchraně by mohl pomoci Karel Jarolím. Byl by to senzační návrat protřelého matadora na lavičku středočeského klubu po více než dvou desítkách let, před nimiž začínal pořádně zostra startovat svoji trenérskou kariéru.