Starkovy leklé ryby? To jsou až moc silná slova, říká Zeman

V zimě dohrál v Příbrami, v úterý po poledni záložník Martin Zeman definitivně stvrdil nové angažmá v Liberci. U Nisy podepsal kontrakt do konce sezony. „Čtyři měsíce jsou na to, abych přesvědčil, že fotbal hrát umím," říká záložník s vynikající levačkou.

Na podzim jste za Příbram nastupoval pravidelně, zaskočil vás tedy konec u Litavky?

Spíš mě překvapilo, jakým způsobem to skončilo. Ale nakonec to dopadlo tak, že můžu být v Liberci. Je to pro mě posun hodně vysoko. Teď se soustředím na to, co bude.

Myslíte tím slova šéfa Příbrami Jaroslava Starky, že leklé ryby musel vyhodit?

Každý má právo na svůj názor. Slova o leklých rybách byla podle mě až moc silná. Fotbal se hraje v jedenácti lidech a jednotlivec asi těžko něco zvládne sám. Nešlo nám to všem, celému týmu. Logicky se z toho musely vyvodit nějaké důsledky a pár hráčů to odneslo. Respektuju to. Panu Starkovi nemám nic za zlé. Beru to tak, jak to je.

Záložník Martin Zeman během svého působení v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Takže cítíte teď o to větší motivaci?

Nechci nikomu nic dokazovat. Už mám něco za sebou. Chci se soustředit na to, abych kvalitně potrénoval, protože dva měsíce jsem se připravoval sám. Člověk může něco dělat každý den, ale tréninkové tempo a příprava s týmem nejde nasimulovat, na hřišti je to úplně jiné. Teď chci být co nejdřív připravený, abych mohl nastoupit do zápasu.

V posledních letech jste měnil dres poměrně často, chtěl byste se už usadit na delší dobu? V Liberci jste podepsal smlouvu do konce této sezony.

Beru to tak, že ty čtyři měsíce teď budou na to, abych přesvědčil, že fotbal hrát umím, jsem platný a mám co nabídnout. A když se v létě dohodneme na další spolupráci, budu tady moc rád.

Navíc k Liberci máte speciální vztah, že?

Z Liberce mám manželku a chvíli jsme tady i bydleli. Je to ale už dýl. Teď jsme se usadili v Plzni. Ale je to snadnější v tom, že manželka tady má mamku, to je pro nás pomoc. Nejdeme do neznámého prostředí, což je dobře.

Ve Slovanu jste teď nejstarším hráčem, bude se od toho odvíjet i vaše role v kabině?

Být ve třiceti nejstarším hráčem v klubu, to jsem ještě nezažil. V Plzni by to bylo něco nenormálního, v Příbrami jakbysmet. Ale beru to tak, že věk je jenom číslo. Něco mám za sebou a klukům můžu něco předat. Ale po tak krátké chvíli tady asi nebudu vířit vody.