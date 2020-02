Přestup před svatbou, zápas po porodu. Gólman Sparty je na hektiku zvyklý

Stal se poprvé otcem. Na oslavu však neměl čas, musel rychle naklusat do branky.

„Malá se narodila v sobotu brzo ráno. Měří 47 centimetrů a váží necelá 3 kila. Bezprostředně po narození dítěte jsem nad zápasem moc nepřemýšlel. Byli jsme domluvení, že přijedu za týmem večer," líčí Milan Heča na klubovém webu.

👨‍👩‍👧 Milan Heča se stal poprvé otcem! Manželka Dana mu porodila dceru Beátu. Přečtěte si dojmy čerstvého tatínka i o tom, co museli řešit před svatbou.



Dano a Milane, gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v nové životní etapě s malou Beátou! #acsparta



➡️ https://t.co/csGZrYx8Gr pic.twitter.com/jBvKqYMJCU — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 25, 2020

„Věděl jsem, že budu nachystaný. Při zápase jsem se cítil v pohodě. Nevím, jestli je to porodem, ale byl jsem v klidu, že už to máme za sebou. Výkon nehodnotím, ale mrzí mě výsledek. Kdyby se vyhrálo, měl by víkend skvělou tečku," poukazuje novopečený otec na porážku 0:1 při premiéře nového kouče Václava Kotala.

Všechno se točí kolem fotbalu

Osmadvacetiletý gólman si už zvykl, že zásadní události v běžném životě prožívá ve spojitosti se Spartou.

Jako v červnu 2018.

„Když člověk hraje fotbal, všechno se kolem něj točí. Přestup do Sparty jsem řešil dva dny před svatbou. Takhle to chodí... Jsou to ale příjemné starosti," usmívá se brankář.

Těší se na nový rodinný život. „Člověk přijde domů a na fotbal může na chvilku zapomenout. Doma mě teď čekají jiné starosti. Můžu být víc v klidu," kvituje Heča.