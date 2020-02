Látal po skalpu Sparty táhne Olomouc k šestce

Nejdřív vítězství v Teplicích, pak nad Spartou. Hanáci zatím patří k týmům ligového jara. Skalp pražského soupeře (1:0) je posunul již dva body za první šestku. „Sparta je Sparta. Mužstvo s velkými ambicemi, které má velkou kvalitu. Přijeli s novým trenérem. Namotivovaní. Byli pod velkým tlakem, to se těžko hraje. Jsme rádi za nulu vzadu. Jsme rádi, že nám takhle vyšel vstup do jarní části,“ cení si Radoslav Látal, trenér fotbalistů Olomouce.

Šestou příčku v tabulce drží právě vadnoucí Sparta. Sigma po skvělém startu do ligového jara ztrácí na skupinu o titul už jen dva body.

„Samozřejmě, že se o tomhle bavíme. Ale máme před sebou ještě osm zápasů. Těžko říci, v jaké budeme skupině... Jsem rád, že jsme teď dlouho neprohráli. Už sedm zápasů. Chceme to udržet i dál," poukazuje trenér Radoslav Látal i na povedené soustředění v Turecku.

„Jak jsem říkal před začátkem sezony, mužstvo má správného ducha. Jde to z něj cítit. A pro mě je tohle vždy základ. V kabině je pohoda. I když někdy až velká," usmívá se kouč.

Útočníci se chytili

Jaro vychází jeho týmu nad očekávání. Také díky útočníkům, s nimiž měl na podzim velké problémy. V Teplicích se hned v premiéře dvěma góly chytil Juliš. A když pak host ze Sparty proti svým hrát nemohl, svou první ligovou trefou ho zastoupil mladý Chytil.

„Jsem rád, že Juliše máme. I když jen na hostování, i tak ale z něj můžeme hodně těžit," pochvaluje si Látal.

Michal Sáček ze Sparty a autor gólu Mojmír Chytil ze Sigmy Olomouc.

Vlastimil Vacek, Právo

Dvacetiletý Chytil ještě v dorosteneckém věku prodělal dvě vážná zranění kolena. K fotbalu se ale pokaždé vrátil a proti Spartě zahrál parádně.

„Měl velice dobrou přípravu, i když na jejím začátku byl zraněný a nemohl absolvovat kondiční tréninky. Pak s námi ale odjel do Turecka, kde jsme odehráli tři těžké zápasy. Bylo vidět, že Mojmír má velice dobrou formu. Je to hráč, který se těžko obírá o míč. Umí si ho skvěle pokrýt. Umí se dostat do šance. Je hodně rychlý," chválí kouč svého žolíka.

Další dobré tahy

Konkurenci zvýšil z Liberce narychlo angažovaný záložník Breite.

„Radim je dynamický, agresivní, to se mi na něm líbí. S jeho příchodem můžeme sestavu nějak točit. Na lavičce máme kvalitní hráče jako González, Pilař, nebo Zahradníček," kvituje Látal.

Tohle mužstvo má správného ducha, řekl trenér Látal | SK Sigma Olomouc - Oficiální web fotbalového klubu https://t.co/dpVKbnYGJx — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) February 24, 2020

A zatím mu vychází i tah s Mandousem na pozici brankářské jedničky.

„Už během zimní přípravy jsme se bavili s trenérem brankářů. Aleš předvádí dobré výkony, nechtěli jsme tolik zasahovat. Řekli jsme si, že když bude dobře chytat v přípravě, tak bude jedničkou. Protože gólman musí mít hlavně klid," má Látal jasno.