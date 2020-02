Ideální comeback! Ofenzivu Plzně táhl uzdravený Čermák. Asi jsem víc funěl, ale šlo to, usmíval se

„Jsem samozřejmě rád, že se mi povedlo vstřelit branku a nahrát Bogymu (Beauguel). Ano, ideální návrat," usmíval se Aleš Čermák, jenž se zranil těsně před startem jarní části v generálce proti Krasnodaru. Na hřiště se dostal po třítýdenní pauze.

„Museli jsme reagovat na to, že Tomáš Hořava měl v noci před zápasem zdravotní problémy. Podstatné bylo, že Aleš byl připravený. V prvním poločase byl nesmírně podstatnou součástí naší ofenzivy. Jsme velmi rádi, že je zpět," připustil plzeňský kouč Adrian Guľa. Viktoria je pod ním na jaře stále stoprocentní.

Trenér Plzně Adrián Guľa.

Vít Černý, ČTK

Na třetím triumfu měl navrátilec Čermák velký podíl. „Ale neřekl bych, že to byl můj zápas. Nějaké míče jsem i zkazil. Docela to však šlo. Samozřejmě jsem asi trochu víc funěl, ale šlo to. I vzhledem k tomu, na jak těžkém terén se hrálo," zhodnotil Čermák.

Hosty poslal do vedení parádní střelou z hranice vápna v polovině prvního poločasu, kdy dostal od ustupující obrany příliš prostoru, čehož zkušeně využil. „Pořád jsem čekal, až budu moci míč prostrčit na Buchyho (Bucha), který to tam rozbíhal. Furt to nešlo, nešlo. Pak už jsem to měl pod nohou, protihráč vystupoval na mě, tak jsem míč nabral a naštěstí míč skončil v bráně," popsal povedenou technickou střelu, po které se míč odrazil do branky od tyče.

Druhý gól Západočeši slavili v závěru prvního poločasu, kdy Čermák zády k brance parádní patičkou dostal do luxusní pozice Beauguela. Ten pak sám před Hrubým zvýšil na 2:0.

Vlevo Jakub Jugas z Jablonce, vpravo Jean-David Beauguel z Plzně.

Vít Černý, ČTK

„V prvním momentě jsem viděl jeho kopačky. Když jsem si míč trochu krkolomně zpracovával, podíval jsem se a viděl ho tam. Myslel jsem, že to na něj ani neprojde, ale intuitivně jsem to zkusil. Naštěstí to nebyl ofsajd a povedlo se to," popsal vyšachování zelenobílé obrany.

Přestože Jablonec po přestávce bleskově snížil na 1:2 a vypracoval si i další solidní příležitosti, Plzeň cenný triumf uhájila. „Byl to hodně těžký zápas. Bylo tam hodně soubojů na těžkém hřišti. Samozřejmě z naší strany mohla být hra lepší, mohli jsme jí více kontrolovat. Druhý poločas to nebylo ono, ale vezeme si vítězství, takže jsme šťastní," řekl Čermák.

Brankář Plzně Aleš Hruška v souboji s Martinem Doležalem z Jablonce.

Vít Černý, ČTK

Druhá Plzeň odskočila třetímu Jablonci na rozdíl už osmi bodů. Je o stříbru rozhodnuto? „Během čtyř týdnů teď budeme mít soupeře z první šestky, takže ještě uvidíme. Ale samozřejmě to bylo velice důležité vítězství," uzavřel Čermák po úspěšném comebacku.