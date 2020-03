Tajemný plán! Opustí Sparta Letnou?

Odstěhuje se během pár let fotbalová Sparta z Letné? To by byla pořádná rána pro fanoušky slavného klubu. Prosakují totiž informace o plánu vedení přesunout klub do jiné lokality. „V tuhle chvíli přemýšlíme tak, aby se co nejvíce modernizoval stadion na Letné," uvedl Ondřej Kasík, ředitel komunikace ve Spartě. Podle zdrojů Sport.cz je ale zmíněný projekt do budoucna ve hře. Postaven má být nový stadion, kde by hrála své zápasy nejen Sparta, ale i česká reprezentace, jasno ale není o lokalitě, kdy by nový stánek mohl stát.

„Sparta je v tuhle chvíli na Letné a všichni vymýšlejí inovace, aby zde klub mohl působit co nejdéle. Aby se tu hrála ligová utkání, stejně jako zápasy evropských pohárů i utkání reprezentace," konstatoval Kasík a naznačil, že nic podobného není na programu dne. Upozornil na klubové plány v podobě instalace nových velkoplošných obrazovek, nového ozvučení či třeba plánu určitého přesektorování stadionu. „Tohle je naše současná ambice," dodal mluvčí Sparty.

Ovšem úvahy o odchodu klubu z Letné zazněly i na setkání fanoušků s vedením Sparty před startem jarní části Fortuna ligy. Na přímou otázku, zda je ve hře stěhování Sparty do pražských Letňan, odpověděl generální ředitel klubu František Čupr. „Řekl, že stěhování do Letňan je kachna," glosoval pro Sport.cz jeden z fanoušků, který na zmíněné schůzce osobně byl.

Příznivec rudých barev tvrdí, že možný přesun klubu do jiné lokality prý do budoucna Čupr nevyvrátil. Ve hře je podle všeho třeba Strahov. „Jsme si vědomi toho, že stadion na Letné v řadě věcí nevyhovuje," parafrázoval zmíněný fanda, který nechtěl být jmenován, generálního ředitele Sparty.

Kromě úprav letenského stadionu, o nichž hovořil tiskový mluvčí Kasík, ale na setkání s fanoušky generální ředitel Čupr údajně naznačil, že bude docházet k úpravám a vylepšení zázemí na Strahově, kde má Sparta tréninkové centrum. „Dostaví se tam celé patro, investuje se tam hodně peněz. Dovedu si představit, pokud by se někde stavěl v budoucnu sparťanský stadion, že by to bylo právě na Strahově," parafrázoval opět slova Čupra zmíněný fanoušek s tím, že nepadl žádný časový horizont, kdy by k takové věci mohlo dojít. Mluví se o sezoně 2029/30, ale možné je i urychlení celého procesu

Podle zdrojů Sport.cz je jednou z vážně uvažovaných lokalit právě Strahov, což by zapadalo do kontextu dříve zmíněných informací. V řešení je také vyvedení tramvajové dopravy až nahoru na Strahov, což by výrazně vylepšilo dopravní obslužnost fanoušky neoblíbené větrné hůrky. „Otázka zavedení tramvají na Strahov je aktuální. Uvažuje se o tom. Řeší se a zkoumá, co a jak je možné," poznamenal Martin Čemus, ředitel odboru územního rozvoje z Magistrátu hlavního města.

Pokud bude změna územního plánu nutná, může to podle informací Sport.cz trvat až dva roky, ale jednání lze za určitých okolností i výrazně urychlit. Podle všeho už experti řešili možnosti obsluhy kolejí, tedy výjezdu tramvají na strahovský kopec a nebyly zjištěny výrazné překážky pro to, aby se projekt do budoucna realizoval.

V současné době ale není lokalita pro nový stadion daná. Ve hře je několik dalších míst. Pokud lze vyloučit Letňany, uvažovanou lokalitou mohou být Stodůlky, či třeba pozemky v Praze 4. „Stavět by se mohlo na pozemcích patřících podnikateli Kellnerovi," dodává další zdroj Sport.cz, který tvrdí, že by plánovaný stadion měl kapacitu 35 tisíc diváků a inspiraci údajně našla Sparta ve Francii.

Se změnou adresy se před lety musela vypořádat i hokejová Sparta, jež z Holešovic zamířila do moderní O2 areny. Projekt měl řadu odpůrců, kteří skřípali zuby, vysoké návštěvy vysočanského stadionu ve spojení s komfortem pro fanoušky však nyní většina příznivců hodnotí jako správný krok. Jak to bude v případě fotbalové Sparty?