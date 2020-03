ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Tradice dodržena. Úspěch Plzně je opět propojen se Spartou

Plzeň porazila dvě poslední mužstva v tabulce, a tak se čekalo na utkání v Jablonci, zda tam potvrdí své ambice. Základy úspěchu družiny trenéra Vrby položila Sparta, když do Plzně najednou poslala Horvátha, Rezka, Petrželu, Koláře, Limberského. Proto se zdá jen dodržováním tradice, když úspěch mužstva nového trenéra Guľy je opět propojen se Spartou. Z té totiž přišel Aleš Čermák, který nádherně uklidil míč svojí levačkou za tyč po své individuální akci. A to, jak pod nohou přihrál do pokutového území na gól, který vstřelil Beauguel, to byla fotbalová lahůdka.

Předpoklad, že Sparta bude soupeřit s Plzní o druhé místo a Ligu mistrů vzal rychle za své. Za pouhá tři kola se Plzeň vzdálila o dalších osm bodů. A tak tisk propírá ambice Sparty na první šestku. Když se podíváme na los, že Sparta jede na Slavii, do Karviné, na Bohemians a na Slovácko, že po derby hraje doma s Plzní, tak to vůbec není snadná úloha.

Pokud by vládla spokojenost s postupem do Evropské ligy a až tolik se nelpělo na tom, z jakého místa v tabulce, o tolik by nešlo. Díky vymyšlené nadstavbě se do Evropské ligy dá postoupit ze sedmého až desátého místa, zatímco z pátého a šestého nikoliv. Cyklistickou mluvou se od třetího do desátého místa vytvořil peloton s minimálními bodovými odstupy, kde před závěrečným spurtem bude i Sparta hledat co nejvýhodnější pozici. Jaká to bude, bůh suď.

Jiná nálada panuje v Českých Budějovicích. Česká televize v přenosech ligy paběrkuje, ale zápasy domácích s Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava byly pozvánkou na fotbal. Bylo se na co dívat. Mělo to tempo a hráči věděli, kde je branka soupeře, takže na ni i stříleli. A z prohry proti Baníku bych se nermoutil, protože to byl kvalitnější soupeř a zdá se, že ten peloton potáhne.

Závěr tabulky od jedenácté Bohemky po šestnáctou Příbram se zdá být stabilizovaný z hlediska té šestičlenné skupiny. Jinak si tam nemůže být jistý nikdo ničím. Příbram by chtěla alespoň do baráže, Opava naopak z baráže, ale ne místo Příbrami. Z baráže chce uniknout i Karviná, její naděje živí bodové zisky. Bohemians, Teplice a Zlín se třesou strachy. Za týden začne druhá liga, kde si zase všichni myslí, že by fotbalu prospěl přímý postup prvních dvou a třetí, že by hrál baráž.