Kotalovi zlomili v Edenu nos. Jeho žolík pro derby letí k porodu

První výhra nejen po čtyřech soutěžních zápasech, ale také pro nového trenéra. Fotbalisté pražské Sparty před nedělním ligovým derby na Slavii ve čtvrtfinále MOL Cupu smetli Baník 5:0. „Určitě úleva. Důležitá výhra hlavně pro hráče. Uvědomili si, že když budou pracovat s takovým nasazením, s jakým jsme od začátku do utkání vstoupili, mělo by jim to přinést úspěch,“ zdůrazňuje Václav Kotal.