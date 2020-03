Válka v Ďolíčku! Fanoušci ostře útočí na šéfa klubu, odejde majitel Klokanů?

Zmíněné části Klokanů v hledišti vadí, jakým směrem se klub ubírá, a proto na vedení útočí. Hlavním terčem hněvu je Jakubowiczův syn Darek. Teď situace eskalovala během utkání s Karvinou. Tam kvůli jednomu z transparentů dokonce došlo ke konfliktu fans s pořadateli.

„Nabízím, že odejdeme z klubu, pokud je to přání fanoušků. Přestaneme financovat klub, ale jsem zvědavý, zda tato skupina přijde a každý měsíc dorovná mezeru v rozpočtu a těch potřebných několik milionů dodá," uvádí ve svém prohlášení Jakubowicz starší s tím, že do klubu jeho rodina za posledních 15 let buď v roli sponzorů, či akcionářů vložila prostředky ve výši přesahující 200 milionů korun.

Konflikt mezi fanoušky Bohemians a pořadatelskou službou během utkání s MFK Karviná.

Vlastimil Vacek, Právo

„A věřte, že to je částka v rodinném rozpočtu znatelná. Jakubowiczovi nejsou miliardáři, jak si mnozí myslí. Peníze jsme do Bohemky vložili, protože ji milujeme, chtěli ji zachránit a vytvořit z ní standardní prvoligový klub. Nikdy nám Bohemka nevydělala ani korunu. Jsem i zvědavý, kolik z nich bude Bohemce věnovat tolik času jako já. Bez nároku na honorář, v případě syna symbolický," dodává s tím, že pokud něco prospěje klubu, tak to rozhodně není odchod akcionářů a jejich zástupců v managementu.

Jakubowicz tvrdí, že problémy měl od chvíle, kdy vstoupil do vršovického klubu v roli sponzora. Zároveň ale připouští, že v té době nešlo o ataky ze strany příznivců. „Byl jsem terčem osobních útoků lidí, kteří si přáli konec klubu a někteří měli své vysněné developerské projekty. Nátlak, kterému čelila rodina a někteří další činovníci klubu, byl strašný," uvádí ve svém prohlášení Jakubowicz. Mnohokrát prý musel na policii a čelil i řadě trestních oznámení.

V posledních měsících je ale on i jeho rodina pod palbou fanoušků. Tvrdí, že se dožadoval vysvětlení na společné schůzce, k ní ale nedošlo. „Jsem připraven se kdykoliv sejít a dozvědět se, v čem je problém. Protože řvát „Jakubowiczi táhni" a nedokázat říct ani proč a co bude dál, já nedokážu pochopit."

Odpověď fanoušků na sebe nenechala dlouho čekat. „Nechceme bořit. Máme konkrétní představu, co si aktivní fanoušci přejí," stojí pro změnu ve vyjádření příznivců Klokanů. Nejde prý o to, aby Jakubowicz starší odstoupil z akcionářské struktury klubu, i když by uvítali vstup dalšího partnera.

Zcela zjevně fanouškům vadí osoba Jakubowicze mladšího v pozici ředitele klubu. „Fanoušci volají po řediteli, který bude mít dostatečné manažerské zkušenosti. Bude aktivně řídit zaměstnance klubu a budovat týmové, kolegiální prostředí mezi nimi. Nepřipustí, aby zaměstnanci klubu (zejména trenér) vystupovali v médiích proti klubu nebo proti jeho příznivcům, a pokud ano, okamžitě vyvodí důrazná opatření," uvádějí mimo jiné příznivci Bohemians z fanouškovských skupin Sektor 1905, Greenhorns, BHS, SOK, Buchta Genk, PDW, Young Division 1905, Bohemians Boys či VOZNICE ULTRAS.

Součástí prohlášení je i tvrzení, že by fanoušci odmítali komunikovat a setkávat se. Podle nich je ale nikdo přímo ke schůzce nevyzval.