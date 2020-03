Nejde to, trápíme se. O důvod víc, abychom v derby zabrali, burcuje mistra trenér i třeba brankář Kolář

Právě po nich se šestnáctibodový náskok obhájce titulu ztenčil na deset bodů. Pořád sice luxus, ale...

„...také důvod, abychom právě teď v derby zabrali a nemuseli už řešit nějaké výkyvy formy. Zvlášť, když máme pořád velký náskok a není tudíž sebemenší důvod, abychom se ohlíželi pod sebe," ujišťuje gólman Slavie Ondřej Kolář, že na psychické rozpoložení mužstva šest promrhaných bodů během tří jarní kol vliv rozhodně nemá.

„To určitě ne," notuje si s ním i Lukáš Masoupust, a rovněž odmítá, že by snad hráči mistrovského celku upadali do podobného stavu, jaký třeba před dvěma lety v obdobné situaci zažívali a které nyní přiznávají hráči Plzně.

„Měli jsme to v hlavách," nepopírá Radim Řezník.

Slavisté tvrdí, že jim v nich nic takového nešrotuje, i když ví, že na jaře dobře nehrají.

„Byl bych slepý, kdybych to neviděl. Trápíme se, nejsme v ideální formě. nevytváříme si šance, jako na podzim, dostáváme góly po hloupých a hrubých chybách, což nás stojí body," věcně konstatuje brankář Ondřej Kolář.

I sám na sebe se dívá a svou osobní statistiku přidává.

„Za celý podzim jsem dostal ve dvaceti zápasech dva góly, teď na jaře už jsem inkasoval třikrát," nepopírá, že slávistická defenziva nefunguje jako dřív.

„Není to jen o obraně, ale o celém týmu. Na podzim jsme pracovali poctivě jeden za druhého, náš vysunutý presink na soupeře platil. Teď to neděláme," uznává Kolář.

Právě proto ordinuje Trpišovský delší tréninky. I z toho důvodu drží hráče u videa delší dobu. Proto s nimi rozebírá zápasy nikoli jeden den, ale třeba i tři.

„Ale to všechno proto, abychom jim ukázali, kde udělali chybu, kde zaváhali a kde se nerozhodli při řešení situace dobře. A abychom jim také vysvětlili, proč se dobře nerozhodli a co měli udělat. Je to pořád dokola, ale je to jediná cesta," vysvětluje slávistický kouč, proč své svěřence moří mnohem víc než na podzim.

Zvlášť, když řada z nich laboruje s virózou či nachlazením, takže z přípravy vypadávají a obsazení jednotlivých postů, a tudíž i nácviky automatismů se mění.

„Docela hektika. Ve středu mi chybělo na tréninku šest hráčů, dnes poprvé trénoval Ševčík a v pátek se snad přidá i Bořil," nepopírá Trpišovský, že před derby není v jednoduché situaci.

„Přitom absence Bořila a Ševčíka by pro nás představovala velký handicap. S derby mají zkušenosti, což bude v neděli jeden z faktorů rozhodujících o úspěchu. Sebevědomí a psychická odolnost všech hráčů samozřejmě také," přidává promptně.

Takže v utkání se Spartou trumfy na straně Slavie? „Těžko říct, Sparta má také spoustu zkušených hráčů, kteří velké zápasy vyhledávají. Třeba Dočkala," přemýšlí chvíli kouč obhájce titulu.

„Ale odolnější bychom asi skutečně měli být my. Hrajeme doma, před našimi diváky, posbírali jsme spoustu zkušeností z evropských pohárů," uzná nakonec Trpišovský, že navzdory jarní bilanci půjde se Slavií do derby jako favorit.