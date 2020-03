Kouč jihočeského nováčka se chystá na plzeňského trenéra Guľu, u něhož bral lekce

Bude to pikantní souboj učitele a jeho žáka. „Tak to neberu, my se inspirovali navzájem,“ odmítá trenér plzeňské Viktorie Adrián Guľa, že by v sobotním ligovém duelu s Českými Budějovicemi měl stát u postranní čáry zase v roli vyučujícího a kouče Jihočechů Davida Horejše školit. „Bude to naopak těžké utkání,“ připomíná progres, který nováček soutěže i díky někdejšímu stážistovi Horejšovi udělal už na podzim a na jaře ho stvrzuje.