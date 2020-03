Takové vítězství mnohdy chutná víc! Guľa chválil svoji Plzeň i Budějovice

„Byl to vynikající zápas, stál nás hodně sil. Ve druhé půli na nás bylo cítit středeční čtvrtfinále MOL Cupu s Boleslaví. Takové zápasy je třeba zlomit trpělivostí, vytrvalostí, týmovostí. Výhry si moc cením," prohlásil Guľa. Jeho tým v první půli předvedl několik nebezpečných akcí a vypracoval si zajímavé situace. Soupeř jednu z nich zachránil na brankové čáře.

„Kdybychom se střelecky prosadili dřív, bylo by to pro nás jednodušší. Tým ale musí poznat, že nebude každý týden vyhrávat o tři góly. Musím říct, že na takového soupeře jsme na jaře ještě nenarazili. Někdy prostě musíte mít štěstí. Mnohokrát takové vítězství chutná víc, když to odpracujete," podotkl Guľa.

Slovenský kouč měl šťastnou ruku, když v 76. minutě poslal do hry záložníka Ondřeje Mihálika. Ten krátce před koncem s přispěním teče obránce Dynama Nováka zajistil Plzni tři body.

„Prý je to jeho první gól za Plzeň. O to je cennější. Dokázal mužstvu pomoct k vítězství a věřím, že to pro něj bude psychická vzpruha a vzroste mu sebevědomí," uvedl Guľa na adresu hrdiny zápasu.