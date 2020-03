Takhle snadno už Liberec nevyhraje, lamentovali Opavští po kiksech v obraně

Hosté se U Nisy drželi do 27. minuty, jenže pak během dvou minut zkolabovali před vlastní brankou. Nejprve otevřel skóre Kuchta po pěkné přihrávce za obranu od pohotového Mary. A dvě minuty poté ho Rychlý fauloval ve vápně a pokutový kop proměnil s přehledem Mara. „Začátek nebyl špatný, ale dostali jsme dva divný góly, které inkasovat nemůžeme," uznal zkušený Pavel Zavadil.

Jestliže první dvě trefy byly divné, zbylé dvě dvojnásob. „Všechny čtyři góly jsme jim nabídli. Takové se možná ani v dorostu nevidí," lamentoval kapitán hostí Jan Žídek. „Nechci urážet nižší soutěže, ale chyby, jaké jsme udělali, se tam nevidí," souhlasil Balcárek.

Jak padly? Hned po přestávce za stavu 0:2 míč při malé domů poskočil gólmanu Fendrichovi těsně před odkopem a ten tak nešťastně namazal Kuchtovi, který mohl střílet do prázdné. „Hloupé góly," podotkl Žídek. A v samotném závěru zase Malinský obehrál nejistého stopera Rychlého a sám před gólmanem mířil přesně.

„Určitě nebudu ten, kdo ho bude drbat, protože je to chytrý kluk a určitě sám ví, že udělal chyby. Tohle mu do další kariéry jen pomůže, protože si to zapamatuje a už to dělat nebude," řekl Žídek na adresu mladého obránce.

„Z toho, jak jsme k utkání přistoupili, jsem docela vnitřně naštvaný. Tři góly jsme si prakticky dali sami. Tak lehké vítězství už Liberec v lize mít nebude. V pondělí si to v kabině vyříkáme a pak bych za tím chtěl udělat hodně, hodně tlustou čáru a budeme se připravovat na další utkání," řekl Balcárek.

V Liberci měl kvůli marodce k dispozici jen dva stopery. „Pepa Hnaníček měl angínu. Musíme se dát zdravotně do pořádku a chyby si důrazně vyhodnotit," uzavřel Balcárek. V příštím kole jeho celek čeká Karviná.