Kolo od kola je to složitější. Potřebujeme vyhrát, ví útočník poslední Příbrami Michal Škoda

Škoda zahozenou brankovou příležitostí jen podtrhl příbramské čekání na vstřelený gól. To už trvá 391 minut. „Když jdete sám na bránu, tak je to obrovská šance. Měl jsem to řešit jinak, bohužel jsem to kopl špatně," litoval autor pětatřiceti ligových branek Michal Škoda.

Mířil jste brankáři mezi nohy?

Ne, chtěl jsem to dát na zadní, ale netrefil jsem dobře míč.

Na jaře jste ještě nevstřelili gól. Šance jste ale v Karviné měli. Rozhodla inkasovaná branka těsně před přestávkou?

Nehráli jsme špatně. Vnímám, že se lepšíme. Už doma s Boleslaví to bylo lepší než zápasy předtím. Dneska to taky nebylo špatné, ale pořád se to opakuje. Hrajeme jakž takž dobře, ale na konci poločasu přijde standardní situace a my dostaneme gól, kdy se to tam k nim odrazí a prohráváme. Pak jsme měli další šanci a zase z ní nedali gól. No a oni po centru z lajny zvýší na 2:0. Pak už se dohrávalo.

S jakou taktikou jste do utkání šli?

Chtěli jsme je napadat a mám pocit, že v prvním poločase nám to vycházelo a několikrát si domácí museli pomoct dlouhými nákopy. Snad šestkrát míč odkopli do autu. Je to lepší než jen čekat, co bude soupeř hrát. Obránci to pak mají těžší. Hráli jsme docela dobře, ale zase nemáme nic.

Protože nedokážete vstřelit gól...

Nedáme gól, nemáme body. Za devět zápasů jsme dali jen jeden gól. Tři body jsme získali už strašně dávno. Je to těžké, nezbývá nám nic jiného, než se připravit na Ostravu a doma to konečně zlomit.

Na Karvinou, které patří první nebarážová příčka, teď ztrácíte devět bodů. Co s tím?

Do jara jsme šli jako poslední a získali jsme za čtyři kola pouze bod. Týmy nad námi naopak body získávají, kolo od kola je to složitější. Potřebujeme už vyhrát! To si ale říkáme už dlouho. Děláme pro to dost, ale nevím, no...