Policisté zasahují proti muži při pochodu fanoušků pražské fotbalové Sparty do Edenu na derby se Slavií.

Fanoušci pražské fotbalové Sparty pochodovali 8. března 2020 odpoledne do Edenu na derby se Slavií.

Fanoušci pražské fotbalové Sparty pochodovali 8. března 2020 odpoledne do Edenu na derby se Slavií.

Na vítězství v derby jste zase nedosáhli. Ale přesto, cítíte, že se mužstvo zvedá?

Věřím, že ano, cítím to tak uvnitř týmu. Už jen to, jak jsme do Edenu jeli. Opravdu jsme věřili, že jedeme vyhrát. Nevnímali jsme bodový rozdíl v tabulce. Vnitřní pocit za mě je dobrý, poslední dva zápasy byly dobře odehrané a je na čem stavět. Věřím, že sezonu takhle dohrajeme, že budeme výkony stupňovat a hrát ještě lepší fotbal než na Slavii.

Vítězství bylo už hodně blízko...

Mrzí mě, že po našem gólu jsme nevydrželi v aspoň trochu větší aktivitě, držet soupeře výš. Ale je třeba uznat, že Slavia v tu chvíli hrála dobře a na velké riziko. Měli osm lidí nahoře ve vápně, tam nás potom mačkali. Centrů do vápna chodilo v závěru hodně.

Tetteh dal góly dva, ale první po zásahu VAR neplatil. Jaký je váš názor?

Na hřišti jsem si myslel, že není důvod neuznat gól. Teď jsem viděl desetivteřinový záznam, kde drobné přistrčení rukama je. Nemůžeme tedy říct, že by to byl na nás nějaký zářez. Na druhou stranu jsem byl před sezonou na školení a bylo tam vysvětlené, v jakých případech se do zápasu má vstoupit, kdy má být rozhodčí zavolaný k videu.

Tettehův souboj s Takácsem podle vás takovým případem není?

Pro mě je trochu pochybné, jestli šlo o situaci, kdy má být rozhodčí povolaný k videu. Přijde mi škoda, že takové situace nejsou rovnou posouzené na hřišti. Slavíme gól, dvě minuty se nehraje, a pak je najednou video, kde je nějaké postrčení...

Zápas byl znovu tvrdou válkou. Nepřesáhl běžný rámec derby?

Počtem soubojů asi ne. Byly tam třeba dva zákroky, které byly za hranou a mohly dopadnout pro nás hůř než žlutou kartou. Na druhou stranu jsme věděli, že v soubojích musíme být agresivní, že jinudy cesta nevede. Někdy je pak těžké najít správnou míru.