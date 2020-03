Tři krpatci furt útočí a my se vzadu můžeme zbláznit, popíchl Karafiát parťáky

Pořádně nabuzení pojedou dohrát do Teplic odložený zápas 23. kola fotbalisté Liberce. Na jaře jsou Severočeši stoprocentní a věří, že skvostnou bilanci udrží i v Teplicích. „Daří se, psychicky se cítíme dobře," liboval si stoper Ondřej Karafiát po demolici Opavy (4:0). Liberec zatím na jaře ve třech zápasech inkasoval jen jednou, naopak vstřelenou branku slavil devětkrát. Navíc v týdnu postoupil na penalty přes Slovácko do semifinále domácího poháru.

Momentálně služebně nejstarší hráč Slovanu přesto našel na vysoké výhře kaňku. „Prvních dvacet minut bylo z naší strany šílených, koukali jsme se jeden na druhého a každý čekal, že to někdo strhne. Koledovali jsme si o gól, když měli dva tři brejky. Kdyby jeden proměnili, bavili bychom se úplně jinak. Z prvních dvaceti minut se musíme poučit," řekl a s úsměvem pokáral ofenzivní spoluhráče.

„Je krásný, že si ve druhém poločase za stavu 3:0 kluci vepředu zastříleli, ale my tam občas vzadu vaříme a máme nervy jako blázen, protože všichni útočí a nám nikdo moc nepomůže. Být to možná kvalitnější soupeř, mohlo to být klidně 3:2. Musíme se z toho poučit. Ti tři krpatci Malinský, Baluta a Pešek furt útočí a my se tam občas můžeme vzadu zbláznit," culil se. „Malinovi to říkám furt, ale on to asi nechápe," vtipkoval.

Pokud Slovan v Teplicích vyhraje, třetí místo bude mít na dostřel. „Chceme hrát evropské poháry, ale teď nás zajímá jen příští zápas v Teplicích, odkud se budeme snažit odvézt tři body," slíbil obrozený útočník Jan Kuchta, jenž se proti Slezanům trefil dvakrát. Brzy po pauze však kvůli náročnějšímu programu vystřídal. Liberec ve středu sehrál 120minutový zápas v Mol Cupu.

„Měl jsme toho plný brejle. Když mi trenér po poločase řekl, ať vydržím ještě deset minut, bylo to na krev. Ve středu to bylo náročný, ale na to se nechceme vymlouvat. Šli jsme do toho s tím, že chceme hrát všichni, kteří nastoupili v poháru a kdo vydrží, vydrží, kdo ne, nevydrží. Máme kvalitní lavičku," pravil. Na jaře dal už čtyři branky, navíc dvakrát sudí po faulu na něj nařídil pokutový kop.

„Věděli jsme, že proti Opavě to bude další těžký zápas. Měli jsme v nohách 120 minut z poháru, ale jsme dobře natrénovaní, což jsme ukázali, i když Opava nám to usnadnila, když nám darovala, dá se říct, čtyři góly. Šli jsme si za tím a je dobře, že jsme udrželi nulu vzadu a ze tří ligových utkání jsme obdrželi jen jeden gól, což také o něčem vypovídá," uzavřel Kuchta.