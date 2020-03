Heroický výkon trenéra Boleslavi před kamerou: Chci poděkovat hráčům... Výsměch, na shledanou!

Ne, dohrávka 24. kole Fortuna ligy mezi fotbalisty Baníku Ostrava a Mladé Boleslavi (2:3) v žádném případě nenudila. Pět branek, dvě odpískané penalty a heroický závěr rozhodně nedal fanouškům na stadionu ve Vítkovicích vydechnout. A že to byly pořádné emoce, ukázal v pozápasovém rozhovoru i trenér vítězných Středočechů Jozef Weber.

Baník nezvládl úvod utkání, rychle prohrával 0:2, ale do hry jej chvíli před koncem vrátila proměněná penalta Stronatim. Napínavý zápas pak gradoval v závěru, kdy na trávníku tryskaly emoce. Poslední minuty se proměnily v divočinu.

Všechno nastartovala situace ze 76. minuty, kdy odpískal hlavní rozhodčí Dubravský druhou penaltu ve prospěch domácích. Nařídil ji po více než sporném souboji Zeleného s Buchtou, kdy ostravský hráč objímal soupeře, ruku měl za jeho hlavou. Naopak Zelený s rukama od sebe dával ze všech sil najevo, že soupeře nefauluje. Když se pak hráč Baníku poroučel k zemi, sudí zadul do píšťalky a nařídil penaltu. Tu však Stronatimu zneškodnil brankář Šeda.

Baník se pak nakonec vyrovnání díky Svozilovi v 85. minutě dočkal, ani to však domácím nestačilo. Po obrovském závaru před Laštůvkou dopravil míč do sítě Klíma, když jeho pokus tečoval do vlastní sítě Potočný. Míč každopádně skončil v síti a bylo rozhodnuto o vítězství Boleslavských 3:2. Oslava tříbodového zisku byla v jejich podání obrovská...

Ani cenná výhra na půdě Baníku však kouče Boleslavských neuklidnila. Na první otázku reportérky O2 TV Sport, že výborná bilance jeho týmu na hřišti Ostravy nebude náhodná, reagoval velmi stručně. "Jo, asi jo," odbyl odpověď devětačtyřicetiletý kouč.

Tomáš Smola z Baníku Ostrava padá po souboji s mladoboleslavským Antonínem Křapkou.

Jaroslav Ožana, ČTK

Po druhém dotazu, který směřoval k tomu, že poslední minuty zápasu prožíval velmi intenzivně, však už bojoval s emocemi ještě obtížněji. "Chci poděkovat hráčům, víc k tomu nechci říkat, protože bych musel říct něco... Výsměch! Na shledanou," ukončil debatu kouč vítězů.

Boleslav se po prvním jarním vítězství posunula na páté místo, na Baník, který je čtvrtý, ztrácí pouhý bod. V dalším kole přivítají Středočeši vedoucí Slavii, Slezané budou o sebevědomí naopak bojovat s poslední Příbramí.