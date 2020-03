Bomba! Příbram povede Horváth. Je to výzva tým zachránit, řekl odhodlaně

Příbram bude vaší první štací ve funkci hlavního trenéra prvoligového týmu. V tabulce je ale o tři body poslední. Nejdete do příliš velkého rizika jako vlastně stále začínající kouč?

Takhle to vůbec neberu! Naopak se těším, je to výzva, a ty já mám rád. A že je Příbram poslední... Někdo šestnáctý být musí. Věřím, že mužstvo má potenciál na to, aby z poslední příčky uniklo. To je náš prvořadý úkol, s ním samozřejmě pak záchrana.

Takže to není na kondolenci?

Určitě ne! Naopak na blahopřání! Je to moje první štace v nejvyšší soutěži a já věřím, že ji úspěšně zvládnu.

Kdy jste nabídku dostal?

Přemýšlel jsem o ní od úterý a musím říct, že velice intenzivně. V Plzni mi nic nechybělo, ale první liga je první liga. V rozjeté sezoně není čas něco moc rozmýšlet, vzal jsem to a fakt se na tuhle práci těším.

Opravdu věříte, že s kádrem, který v Příbrami je, se dá liga zachránit?

Jsem o tom přesvědčený! Některé hráče znám, Příbram jsem viděl na vlastní oči v Plzni a teď o víkendu v televizi v Karviné. Jsou tam pozitivní věci a v týmu hráči, kteří jsou ochotní dřít a ligu zachránit. Udělají maximum, aby byli na hřišti u toho, když Příbram bude zase vyhrávat. Já tam budu především pro ně a budu se snažit jim pomáhat k co nejlepším výkonům, které přinesou body, a ty zachrání Příbram v lize. Věřím, že ten úkol společně zvládneme.

Mužstvo převezmete ve čtvrtek. Kdo z realizačního týmu zůstane?

Určitě Petr Čuhel, který po odchodu Romana Nádvorníka tým vedl i jako hlavní kouč, a zná ho dobře z pozice asistenta. Budu se snažit pak za pochodu hráče co nejvíc poznat sám. Do stávajícího realizačního týmu si přivedu jako asistenta Petera Grajciara, který ještě předloni za Příbram hrál.

Vy jste ještě hrával s příbramským kapitánem Janem Rezkem...

A dokonce ve třech mužstvech, v Teplicích, ve Spartě a v Plzni. Honzu znám dobře. Budu spoléhat i na jeho informace, a hlavně na jeho hráčské a vůdčí schopnosti.

Co podle vás momentálně kromě bodů Příbrami nejvíce chybí?

Především produktivita, což ale pramení i z chybějícího sebevědomí. To bude také můj úkol, klukům ho vrátit. Už v tréninku je musím přesvědčit o tom, že jsou dobří fotbalisté a mají na to, aby vyhrávali.