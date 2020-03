O obnovenou premiéru Pánik zatím přišel, i předčasný konec ligy si dovede představit

Na víkend Páník vybavil svoje hráče individuálními tréninkovými plány. „V pondělí rozhodneme, jak budeme v přípravě pokračovat. Zjišťujeme, zda se můžeme vůbec jako tým scházet. Pokud ano, střídali bychom zřejmě v nadcházejících týdnech tréninkové bloky s kratšími obdobími volna," předpokládá.

Vzhledem k neplánované pauze v nejvyšší soutěži má nyní možnost zapracovat na herních nedostatcích, kvůli nimž se ševci propadli v tabulce po nevydařeném vstupu do jara až na čtrnáctou barážovou příčku.

„Zda v tom vidím aspoň malé pozitivum? Takhle vůbec nepřemýšlím. To, co se děje teď, asi nikdo z nás v minulosti ještě nezažil. V našem uvažování by měly mít momentálně navrch úplně jiné dimenze. Sport teď není zdaleka to nejdůležitější," tvrdí rezolutně Páník.

Dokládá to informacemi z Itálie. „Snažím se tamní dění sledovat velice bedlivě. I když i u nás je teď spoustě lidí těžce, málokdo si dovede představit, s jakými obrovskými problémy se mnozí potýkají tam," přemítá.

Uzavře se i fotbalová liga?

Přesto by Páník uvítal, aby ligová soutěž pokračovala co nejdřív. „Nechci ovšem spekulovat, kdy by se tak mohlo stát. Vždyť situace se vyvíjí nesmírně dynamicky. My budeme samozřejmě v daných podmínkách trénovat poctivě dál. Zároveň sledujeme, co se ohledně dalšího šíření koronaviru bude dít. Hodláme plně respektovat rozhodnutí České vlády, Bezpečnostní rady státu a dalších autorit. Jejich verdikty musí být povýšeny nad veškeré fotbalové dění, když může jít i o životy," má jasno.

Páník si dokáže i představit, že by byl současný ligový ročník, stejně jako nedávno hokejová extraliga, ukončen předčasně. Ví ovšem, že by to ve fotbale přivodilo vzhledem k obsazení účastnických míst v evropských pohárech a postupům či sestupům v návaznosti na druhou ligu mnohem větší komplikace.

„Ale já nejsem od toho, abych říkal, jak takovou situaci vyřešit, pokud by nastala. To by museli společně projednat představitelé Ligové asociace s majiteli klubů," domnívá se Páník.