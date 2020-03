Ligové kluby řeší, zda jejich fotbalisté mohou vůbec společně trénovat

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský dumá, jak to bude s přípravou, až se s mužstvem zase sejde

„Já jim je nachystal také," přidává staronový kouč Zlína Bohumil Páník, že volil stejný postup. V pátek vpodvečer měl s týmem, na jehož lavičku se vrátil po dvou letech, absolvovat obnovenou premiéru na severu Čech, jenže z té vzhledem k vyhlášenému stavu nouze a přerušení nejvyšší domácí fotbalové soutěže pochopitelně sešlo.

Se svými svěřenci by se měl sejít v pondělí, protože už by měl být moudřejší, zda vůbec mohou tréninky pokračovat.

„My řešíme stejné dilema," přitakává mluvčí mistrovské Slavie Michal Býček, že i v Edenu dumají nad otázkou, zda trenéři mohou pokračovat v přípravě a trénincích se všemi hráči.

Dohady totiž panují kolem preambule ve zveřejněném vládním nařízení a nejednotnosti v jejím výkladu. Podle ní by totiž měla být společná příprava umožněna, pokud jde o profesní, a nikoli zájmovou činnost. „Pro jistotu ale všechno zjišťujeme, prověřujeme a konzultujeme," potvrzují v Edenu, stejně jako ve Zlíně.

Motivovat hráče je složité

"Slíbili, že nejpozději v pondělí dostaneme informace, co můžeme a co nikoli," vyčkává i kouč olomoucké Sigmy Radoslav Látal na pokyny, které by měly přijít z LFA.

„Za situace, kdy nevíte, zda se bude vůbec pokračovat, nás však nečeká nic jednoduchého. Motivovat hráče, byť jsou profesionálové, je teď složité. Ať je to, jak chce, co se děje, mají v hlavách. Věřím, že nejpozději do týdne, deseti dnů, bude jasno. Hlavní v tomto směru bude, udržet kluky v kondici," tvrdí trenér Sigmy.

Proto dal, stejně jako třeba slávistický trenér Jindřich Trpišovský, svým svěřencům volno. Na Hané ho mají hráči do pondělí, v Edenu až do úterý. I Látal, stejně jako Trpišovský, pochopitelně obdarovali své svěřence tréninkovými plány. Po neděli uvidí, zda je výše uvedený výklad správný a začnou se společnou přípravou.

„My rozhodneme hned v pondělí, protože to už budeme vědět, zda se můžeme jako tým scházet. Pokud to možné bude, střídali bychom zřejmě v nadcházejících týdnech tréninkové bloky s kratšími obdobími volna," předpokládá zkušený dvaašedesátiletý kouč Bohumil Páník.

K fotbalistům Zlína se vrací trenér Bohumil Páník.

ČTK

Mladoboleslavský kouč Jozef Weber naproti tomu dopřeje svým hráčům volno mnohem delší, neboť ho naplánoval až do příští neděle, tedy do 22. března.

„Pak rozhodneme, co dál a zda budeme trénovat společně. Záležet bude na situaci," říká Koros a přidává, že stejný režim pochopitelně platí i pro hráče rezervy. Mládežnické celky Mladé Boleslavi pak mají zrušené nejen zápasy, ale i veškeré tréninky.