Horší než příprava, říká o dlouhé pauze bez zápasů jablonecký kouč Rada

Jak vynucenou pauzu v Jablonci vyplníte?

Pochopitelně budeme trénovat, ale beru to tak, že je to horší než příprava. A to z jednoho důvodu. Nemůžu hrát přáteláky.

Berete to jako velkou komplikaci?

Nepochybně. Měsíc trénovat bez přáteláků? To je náročné. I na psychiku, protože nevíte, zda se vůbec hrát bude. Podle mě je klidně možné, že se nebude hrát ani za měsíc. Ale budeme trénovat, víkendy budou volné. Pondělí a úterý mají hráči individuální trénink, aby si odfrkli. Pak začneme trénovat normálně. Hlavně potřebuju, aby byli hráči zdravotně v pořádku, to je pro mě nejdůležitější.

Kdy se sejdete?

Uprostřed týdne, ve středu, čtvrtek pátek budeme společně. Nemá smysl trénovat každý den dvakrát, když nemůžu hrát přátelská utkání. Navíc když zatím nejsou pořádné terény, trénovat na umělce nemůžu. To je také nepříjemné. Proto budou některé dny trénovat individuálně, aby nebyli ani tolik pohromadě a pak uvidíme. A prvních čtrnáct dnů budu určitě dávat volno soboty neděle.

Dali jste hráčům nějaká doporučení či omezení?

Řekl jsem jim, ať si užívají rodiny a jsou doma v rodinném kruhu a raději moc nechodí někam, kde se pochybuje hodně lidí, což doporučuje ostatně každý. A aby si hlídali svůj zdravotní stav.

Ve fotbale jste toho zažil hodně. Byl jste někdy tak dlouho bez fotbalu?

Nikdy. Nikdy jsem nebyl ani vážněji zraněný, že bych byl dva tři měsíce mimo třeba se zlomenou nohu. Musím to zaklepat, nikdy jsem větší zdravotní problémy neměl. Maximálně někdy kotník, ale to byla otázka týdne, jinak jsem na tohle měl štěstí. Pro mě je těžké být měsíc bez zápasů, je to náročné na psychiku. Ale pro nikoho to není jednoduchá situace. A když ještě vezmu ekonomickou stránku, ani pro kluby to není jednoduché, když může mít problémy spousta sponzorů. Rozhodně to není snadné, ale zdraví je nade vším. Není pro mě podstatné, jestli jsme třetí či patnáctí, nebo jestli spadneme, na prvním místě je zdraví nás všech. Klidně nebudu mít na kalhoty a budu chodit nahej, hlavně ať jsem zdravej.