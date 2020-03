Zdedukovaný kádr se rozjetému Liberci vyplácí, trénovat může kompletní

Parádním vstupem do jara překvapili snad všechny a díky stoprocentní bilanci vládnou tabulce posledních deseti kol. Před Slavií i Plzní. Teď v Liberci doufají, že ve vynucené pauze způsobené nouzovým stavem v zemi famózní formu neztratí. „Samozřejmě jsme chtěli využít toho, jak se nám daří a vytřískat z toho co nejvíce bodů. Nikdo neví, jak dlouhá bude pauza bez zápasů, ale věřím, že i potom navážeme na dobré výkony. Teď je ale nejdůležitější zdraví a bezpečnost lidí,“ říká gólman Slovanu Filip Nguyen.

„Je to pro nás nepříjemné, protože máme formu. Zákaz ke všemu přišel v době, kdy se těšíte na jarní sezonu. A když konečně začala, vracíte se zase pomalu zpátky do přípravy. Je jasné, že je to nepříjemné, ale pro všechny je to stejné," povídá kouč Pavel Hoftych.

U Nisy dali hráčům na sobotu a neděli volno, znovu se sejdou ke společnému tréninku až v pondělí. „Kdyby mělo jít o dlouhodobější přerušení soutěže, je ve hře i varianta delšího volna. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Momentálně jdeme krok za krokem. V dalším týdnu se budeme připravovat od pondělí do pátku, víkend budou mít hráči zase volný. A pak už předpokládám, že budeme mít více informací," přemítá Hoftych.

Na rozdíl od ostatních týmů mohou Severočeši trénovat kompletní. Do stanoveného limitu 30 lidí na jednom místě se totiž vejdou úplně v pohodě.

„V zimě jsme se rozhodli kádr zúžit, navíc nemáme ani nabobtnaný realizační tým, takže se do třiceti lidí vejdeme. Na tréninku nás proto stanovený počet nijak nelimituje. Ve Spartě či Slavii musí možná hráčský kádr rozdělit, což nás nepostihuje," libuje si liberecký kouč.

„Vždy jsem říkal, že hokejisté mají výhodu, protože jsou prakticky pořád v hale ve stejném prostředí, a i diváci mají stejný komfort. Teď je to snad poprvé, co výhodu máme my, protože trénujeme venku," doplňuje.

Jako ostatním mu však vadí absence přípravných utkání. „Je to určitě nepříjemné, ale hrát je nemůže nikdo, takže je to taková spravedlivá nevýhoda. Navíc máme kvalitní tým s dobrou konkurencí. V krátkodobém horizontu jsme schopní tréninkově simulovat věci v zápasové zátěži. Myslím, že kvalitu si dokážeme udržet a pak se uvidí na dalším vývoji," uzavírá Pavel Hoftych.