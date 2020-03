Pauzu vítám, přiznal nový kouč poslední Příbrami Horváth

Čtyřiačtyřicetiletý Pavel Horváth nastoupil ve středu na svou první velkou trenérskou štaci, neboť se ujal Příbrami figurující v ligové tabulce na posledním místě. „Je to moje první angažmá v nejvyšší soutěži, takže ho beru jako velkou výzvu,“ pravil poté, co podepsal smlouvu do léta 2021. Nejdřív měl dva dny na to, aby tým nachystal na sobotní duel s Ostravou, jenže po přerušení nejvyšší soutěže se mu na přípravu nabízí celý měsíc.

Vnímáte přerušení ligy jako výhodu a možnost tým lépe poznat a připravit, nebo jako komplikaci?

Pro fotbal jako takový jde o nepříjemnou komplikaci. Pro mě jako nového kouče týmu bojujícího o záchranu je to ale paradoxně plus. Mám šanci hráče poznat a připravit. Měsíc je poměrně dlouhá doba, vlastně takové přípravné období. Rozdíl je v tom, že v rozehrané soutěži, blížící se navíc k závěru je vždycky složitější něco měnit. Doufám ale, že měsíc budeme moci trénovat, takže do naší hry by se už měly promítnout prvky, které budeme zkoušet a pak by se měly objevit i na hřišti. Problém je, že si je nemůžeme vyzkoušet v praxi, tedy v zápase.

Trénujete v Příbrami denně, nebo hráči dostali volno?

Trénujeme jednou denně. Hráči jsou dobře připraveni, není proto důvod k velké zátěži. Spíš je to o věcech, které chceme změnit. Důležité je, že z kluků cítím chuť makat a situaci změnit.

Jak vůbec hráči snáší nucenou pauzu?

Vědí, že se hrát nebude, ale také pochopili, že jsem přišel proto, aby se něco změnilo a zachránili jsme v Příbrami ligu. Důvodům přerušení soutěže rozumějí a berou jako pozitivum, že můžeme zapracovat na tom, co potřebujeme. Samozřejmě z měsíce bez fotbalu nikdo radost nemá.

Už jako hráč jste byl vyhlášený vymýšlením neobvyklých standardních situací. Máte nějaké připravené i pro příbramské svěřence?

Samozřejmě něco připraveného mám... Ale tím, že se nebudou hrát zápasy, nebude možnost je vyzkoušet naostro. Budeme je pilovat v tréninku. Za měsíc bychom je měli zvládnout.

Při převzetí mužstva jste mluvil o Janu Rezkovi, příbramském kapitánovi, jako o prodloužené ruce na hřišti. Znáte se z působení v Teplicích, Spartě i Plzni. Měl radost, že se zase potkáváte?

To se musíte zeptat jeho... Jsme přátelé. Réza, ale i Míra Slepička, další starší hráč, jsou hodně zkušení, a vědí, že je nebudu jen chválit a budu na ně přísný. Jsou to kvalitní fotbalisté, kteří dokáží mužstvu pomoct, což od nich budu chtít na hřišti i v kabině. Budu ale spravedlivý ke všem hráčům. Když ti dva nebudou něco plnit, budu kritický i k nim. Oni to ale vezmou, o tom jsem přesvědčený

Jako hráč jste byl proslulý svými vtípky. Je na ně prostor za stávající situace i v Příbrami?

Na vtípky, legraci a odlehčení musí být prostor v každé situaci, ať hrajete o titul nebo o záchranu. Fotbal je pořád především hrou. Nikdy jsem neměl a ani teď nemám důvod v příhodné situaci nějaký vtípek neudělat. Na tréninku musí být i zábava, hráče prostě musí příprava bavit. Kdyby měli chodit na trénink jen jako na šichtu, nebude to fungovat. Kluci vědí, že to ke mně patří, Réza nejeden zažil, možná spoluhráče i varoval.

Hrát zápasy nemůžete, ale mezi sebou ano. Zapojíte se někdy do fotbálku?

Zatím nás chodí hodně, proto to nevypadá, že bych se si mohl také zahrát. A navíc chci kluky při hře vidět. Když ale něco nacvičujeme, centry nebo standardky, s chutí se zapojím.