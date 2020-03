Stoper Dynama studuje vysokou školu i vedle Sivoka

Vlétnul do ligy jako velká voda. Stejně, jako celé Dynamo, které útočí na první šestku. Stoper Českých Budějovic Lukáš Havel vytvořil silnou dvojici se zkušeným Tomášem Sivokem, navíc je produktivní. V sezoně vstřelil už šest gólů. Aktivní je ale i mimo fotbal. Vystudoval střední veterinární školu, letos se pokusí získat titul bakaláře na vysoké škole.

„Absolutně jsem nečekal, že moje první sezona v lize bude mít takový průběh. Perfektní je ale pro celý tým. V létě jsme si říkali, že bude fajn, pokud se budeme pohybovat v klidném středu. Bez starostí se záchranou. Nakonec útočíme na první šestku," rozplývá se Havel.

Přitom v letní přípravě měl úplně jiné myšlenky. Našli mu klíště, vzápětí dostal horečky. Lékaři měli podezření na klíšťovou encefalitidu. „Ležel jsem skoro dva týdny v posteli, nemohl jsem se příliš pohybovat. Naštěstí se diagnóza vyvrátila. Do přípravy jsem se zapojil později, i tak jsem dostal šanci hned v první zápase. A už jsem v základní sestavě zůstal. Moc si vážím, že jsem ještě nechyběl ani minutu," podotýká Havel.

Zleva Dyjan Carlos De Azevedo z Ostravy a Lukáš Havel z Českých Budějovic v utkání 23. kola první fotbalové ligy.

Václav Pancer, ČTK

Na stoperu má vedle sebe zkušeného Tomáše Sivoka. Borce, který strávil dvanáct let v zahraničních klubech. Prošel italskou a tureckou ligou, v reprezentaci odehrál 63 zápasů. „Sivi toho má neskutečně za sebou. Nastupovat s ním je pro mě vysoká škola fotbalu, učím se každý zápas. Musím ale říct, že když jsme s ním hrál poprvé, nervózní jsem nebyl. Sedli jsme si, řekli si, co jeden od druhého máme čekat," říká 23letý obránce.

„Sivi mi předává informace, které se snažím co nejlíp je vstřebat a v utkáních je využít. Cítím na sobě, jak vedle něj výkonnostně rostu. Od chvíle, co do Dynama přišel, zvedl se výkon celého mužstva," dodává Havel.

Kromě fotbalu má odmala blízko k přírodě. Proto si po absolvování základní školy poslal přihlášku na střední odbornou veterinární školu. Úspěšně ji dokončil. „Nevím, jestli se k veterině budu vracet. Ale člověk nikdy neví, každopádně se mi může hodit. Teď studuju vysokou, možná ze mě bude učitel," říká Havel.

Skloubit studium s profesionálním fotbalem není pochopitelně jednoduché. Má individuální plán, nemusí tedy navštěvovat všechny přednášky. „Vždycky se nějak ve škole domluvím. Po tréninku si jdu třeba napsat test. Zatím stíhám, jsem zdárně ve třetím ročníku. Letos se pokusím zvládnout bakaláře," uzavírá českobudějovický stoper.