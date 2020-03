Místo tréninků maká na baráku! Kapitána klokanů mrzí divná rozlučka Fourcadea

Jaký režim nyní panuje ve vršovickém Ďolíčku? Fotbaloví Bohemians 1905 v pátek trénovali, sejdou se příště až ve čtvrtek. „Trenér nám dal volno, máme ale individuální plány. Běh proložený desetivteřinovými úseky v rychlém tempu, plus nějaké sprinty. Myslím, že tenhle model je lepší. Než abychom jezdili na tréninky a nikam to nesměřovalo,“ tvrdí kapitán klokanů Josef Jindřišek.

Netradiční přestávku, zaviněnou pandemií nového typu koronaviru, tráví aktivně. Ostatně, jak je jeho zvykem. Když má volný den v sezoně, jako vyučený instalatér si klidně střihne melouch. V sobotu pracoval na svém domě u Jablonce nad Nisou.

„Před zimou jsem dělal izolaci, takže mám kolem baráku něj plno hlíny. Takže celou sobotu se bavím tím, že ji odvážím. Na domu se maká pořád," říká Jindřišek, kterému nynější situace přijde jako další přípravné období.

Josef Jindřišek z Bohemians oslavuje gól na 1:1 během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o záchranu s Opavou.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je ale divný a nepříjemný, že nemůžeme hrát ani přátelák. Myslím, že stejný model budeme mít i další týden. Ve čtvrtek společně odtrénujeme a dostaneme několik dnů volno," podotýká 39letý záložník, který si dovede představit, že tato sezona se nakonec dohraje.

„Bude muset, pokud nám povolí hrát. Muselo by se hrát systémem středa-neděle-středa. A varianta je také obětovat nadstavbu," uvádí Jindřišek s tím, že klokani by se takovému scénáři nevyhýbali. Po 24 kolech jsou na 11. místě s pětibodovým polštářem na první barážové místo.

„Nezlobili bychom se, kdyby to tak dopadlo. Na sestupové příčky máme nějaký bod náskok," culí se Jindřišek.

Před pár dny byl přesvědčený, že se bude hrát liga bez diváků. Za dva dny ale vláda rozhodla, že se nebude hrát vůbec. „Každopádně jsem byl zvědavý, jak by vypadal tichý Ďolíček. Když jsem viděl Ligu mistrů bez diváků... Divný. Fotbal se přece hraje kvůli fanouškům. Ve Valencii sice pouštěli chorály z reproduktoru, jenže to je takové umělé," povídá Jindřišek.

Stejný pocit měl při sledování sobotního závěrečného závodu Světového poháru v biatlonu, který se jel ve Finsku v komorní atmosféře. „Vyhrál můj největší oblíbenec Fourcade, který končí, což mě moc mrzí. Zasloužil by si jinou rozlučku. Sice vyhrál, ale bez diváků, nikdo mu neděkoval, nic. Až mi ho bylo líto. Jestli ještě budu někdy koukat na biatlon, budu držet palce jeho krajanům Francouzům," dodává kapitán klokanů.

Kvůli tomu se prý s manželkou občas poškádlí. „Já fandím Fourcadovi. Kdyby měl vyhrát někdo od nás nebo Fourcade, přál jsem jemu. Co jsi za Čecha, zlobí se vždycky manželka. Co mám dělat, prostě to tak mám," culí se Jindřišek.