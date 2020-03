Na fotbalisty Baníku čeká nejdřív důkladná lékařská kontrola

„Ještě předtím ale počkáme na informaci, zda tréninková skupina může být skutečně třicetičlenná, abychom se mohli připravovat společně. To zatím potvrzeno nemáme," připouští kouč Baníku Luboš Kozel, že mohou přijít další rozhodnutí omezující tréninkový proces.

Pokud k nim nedojde, bude se snažit udržet hráče v provozní teplotě, i když si uvědomuje, že to nebude vůbec jednoduché. Zvláště, když se bude muset obejít i bez přípravných zápasů, které jinak přestávky v soutěži vyplňují.

„Samozřejmě se budeme snažit, aby náplň tréninků byla pro hráče zajímavá. Ale je to složité a až čas ukáže, jak se to povedlo. Situace je o to náročnější, že nevíme, kdy bude soutěž pokračovat," připomíná kouč nejistou budoucnost fotbalových soutěží nejen u nás, ale po celé Evropě.

Právě ta nejistota začátku představuje psychickou zátěž, s níž se nesetkal dosud ani trenér, ani hráči.

„Měli bychom sice znovu začít za třicet dní od vyhlášení nouzového stavu, jenže situace se mění ze dne na den. Zatím tedy vycházíme z omezení třiceti dnů, což není až tak dlouhá doba, aby se tým nemohl udržet v odpovídající kondici."

Situace není jednoduchá ani pro hráče. „Každý by chtěl pochopitelně hrát, ale myslím, že chápou závažnost situace. Něco takového nikdo nezažil. Měli jsme měsíc a půl přípravu, odehráli pět zápasů i s pohárem a zase máme minimálně měsíc pauzu. S tím ale nic nenaděláme, musíme to vzít jako fakt. Někteří z hráčů situaci berou vážně, protože mají obavy o své blízké a známé, jiní se tím tolik nezatěžují. Tím ale nemyslím, že by situaci zlehčovali. Je to prostě individuální," konstatoval kouč.

Obavy ze společného tréninku hráči nemají, natož aby snad někdo odmítl přijít na trénink „Máme velmi dobré lékařské zabezpečení, všichni jsou pod kontrolou. Nejen lékaři na hráče apelují, aby věnovali velkou pozornost hygieně, dezinfekci a prevenci. Pochopitelně kdyby se u někoho objevily příznaky onemocnění, budeme postupovat podle platných nařízení. Doufám, že se nic takového ale nestane," věří trenér Baníku Luboš Kozel.