Start ligového jara: Slavia tápe, Plzeň otevřela bitvu o titul, Sparta se propadá

Ligové jaro mělo být v plném proudu, reprezentace se chystala na turné do Ameriky. Také fotbal však na celé čáře prohrává s pandemií a nikdo neví, co bude dál. Fortuna liga je každopádně až do odvolání nouzového stavu přerušena. Není jasné, co bude dál. O dalším postupu se bude jednat s ohledem na vývoj epidemiologické situace a v souladu s dalšími opatřeními českých státních orgánů. V danou chvíli tedy lze jen shrnout, jaké hlavní události přinesla úvodní čtyři jarní kola.