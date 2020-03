Takhle bych kariéru končit nechtěl, přiznává nejstarší ligový fotbalista Zavadil

Posledního dubna oslaví opavský záložník Pavel Zavadil dvaačtyřicáté narozeniny. Nejstarší fotbalista pobíhající po ligových trávnících pořád doufá, že k tomu bude mít příležitost na scéně nejvyšší domácí soutěže. Pokud bude přerušení ligy trvat skutečně jen třicet dnů, mohl by oslavu stihnout. A pokud by byl třeba ligový ročník předčasně ukončený? Zavadil by slavil příští rok. V létě mu sice ve Slezsku končí smlouva, ale kariéru by nerad končil bez fotbalu. Však už teď plánuje, že se ji prodlouží o další rok.

Pamatujete, kdy jste naposledy zažil uprostřed sezóny volný víkend?

Ale pochopitelně - třeba když byla reprezentační pauza, anebo když jsme hráli už v pátek a trenér nám dal volno. Většinou ale šlo jen o jeden den. Jinak nepamatuji, že bychom měli víkend volný. To jedině když jsem byl zraněný, koukal se na fotbal jen z tribuny nebo seděl u televize. Proto má momentální volno zvláštní příchuť. Není to úplně ono.

Co se dá o takovémto náhlém volnu dělat, když vlastně nikam nemůžete?

Zůstat doma s rodinou a věnovat se jí. Zajet k rodičům, kam se v rozehrané sezóně nedostanu, zajít si na procházku do lesa, což jsem o víkendu udělal, abych přišel na jiné myšlenky. Moc šancí, jak trávit čas, opravdu není. Všichni si přejeme, aby všechno skončilo co nejdříve a co nejlépe, a mohli jsme zase žít normálním životem bohatší o jednu nepříjemnou zkušenost.

Opava je na tom v lize přímo prekérně, takže se nabízí otázka, zda snad pro vás nepředstavuje vynucená třicetidenní přestávka spásu...

Spíš si myslím, že všechny brzdí. Nikdo na ni nebyl připravený, nikdo s takovouto situací nepočítal. Mám obavu, jestli se liga vůbec dohraje, protože vyhlídky nejsou moc dobré. Nejsem si jistý, zda lze celý mechanismus znovu spustit. Je to sice nepříjemné pro fotbal a vůbec sport ale zdraví lidí je důležitější, což si všichni už uvědomují.

Opavský záložník Pavel Zavadil po utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Zavedl trenér Balcárek nějaká mimořádná opatření?

Víkend jsme měli volný, v pondělí zase začínáme s přípravou, ale předpokládám, že tréninky budou hodně individuální. Plán na celý týden sice máme, jenže ten se podle situace může měnit ze dne na den. Nikdo nedokáže říct, co bude zítra, natož pak za pět nebo dokonce třicet dní.

Je těžké se udržet v provozní teplotě, když nevíte, kdy soutěž znovu začne a zda vůbec začne?

Není to lehké. O víkendu jsme měli hrát velmi důležité slezské derby s Karvinou. Minule jsme doma zvládli Olomouc, věřili jsme, že dokážeme bodovat i s rivalem z regionu, navíc obdobně ohroženým, jako jsme my. Byla to velká motivace. Teď nezbývá, než abychom byli připravení na chvíli, kdy bude liga znovu obnovena. Kdo nebude připravený, doplatí na to.

Opavský režisér hry Pavel Zavadil.

Vlastimil Vacek, Právo

Má fotbalista za této situace vůbec myšlenky třeba na zmíněné slezské derby?

Upřímně, před pár dny ano. Všichni jsme si uvědomovali, jak důležitý nás čeká zápas. Bylo by to utkání o život, myslím ten ligový. Když přišlo rozhodnutí, že se hrát nebude, myšlenky na fotbal z velké části z hlavy vytlačilo to, co se teď děje. Fotbal se do hlavy vrátí asi až budeme vědět, kdy se začne hrát.

Jste nejstarším ligovým fotbalistou, 30. dubna vám bude dvaačtyřicet. Věříte, že narozeniny oslavíte aktivně na trávníku?

Pokud zákaz bude trvat opravdu jen třicet dní, mělo by se v té době už zase hrát. Takže doufám...

A když se hrát nebude?

Myšlenky na ukončení kariéry napadly, ale takhle bych kariéru ukončit nechtěl. Smlouvu v Opavě mám do konce června, ale cítím se velice dobře a fotbal nechci pověsit na hřebík. Pokud bude v Opavě zájem, budu zdravý a pro mužstvo užitečný, chtěl bych pokračovat. Fotbal opravdu miluju.