Kvůli koronaviru Kliment už zase nehraje. Fotbal teď ale není priorita, tvrdí útočník Slovácka

Jak prožíváte současné nelehké období?

Asi jako většina dalších lidí. Je to velmi nepříjemné, ale nikdo z nás s tím, co se momentálně děje, nic nenadělá. Musíme se s tím nějaký čas naučit žít.

Rázná opatření vlády považujete za správná?

Já nejsem rozhodně v této problematice žádný odborník. Určitě jsou ale ta rozhodnutí něčím podložená. Snad karanténa brzy pomůže. Já se jimi snažím řídit, ale zároveň nijak nepanikařit.

Český útočník Jan Kliment (vpravo) a Dominique Heintz z Německa.

Vlastimil Vacek, Právo

Trénujete teď jako tým?

Ne. Pobývám nyní doma v Jihlavě, dostali jsme individuální tréninkové plány. Já teď mohu ale maximálně do posilovny, protože mám nějaký otok na koleni. Na tom druhém, nikoli na operovaném. K nejbližším ligovým utkáním bych teď asi ani nastoupit nemohl, ale za žádné pozitivum to rozhodně nepovažuju. Mnohem radši bych byl, kdybychom žili v normálním světě, a liga se mohla podle rozpisu hrát.

Vyčerpaný a zklamaný útočník Jan Kliment po prohře s Dánskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Donutíte se k individuální přípravě?

Musím, i když je to docela těžké. Člověk si ovšem nemůže dovolit víc dní nic nedělat.

Držíte se raději doma nebo si i vyjdete třeba na procházku?

Jsme převážně doma. Čekáme s manželkou potomka, o to víc se snažíme být opatrnější. Ale vyvenčit psa samozřejmě zajdu.

Mrzí vás neplánované přerušení ligy o to víc, že máte ligový ročník s hradišťským mužstvem velmi dobře rozehraný?

Je to tak. My jsme do jara vstupovali ve velmi dobré výchozí pozici, a hlavně díky domácímu vítězství nad Slavií se nám dál daří držet se v tabulce v elitní šestce. Byla by pro nás velká škoda ligu nedokončit, ale na druhé straně není teď fotbal pochopitelně tou hlavní prioritou. Nejdůležitější je, aby se povedlo nákazu co nejdřív eliminovat.

Věříte, že se liga dokončí?

Vidím to tak padesát na padesát. Pokud se skutečně odpíská evropský šampionát, myslím, že šance existuje. Ale nevidím jako příliš reálné, že by se stihla i nadstavba.

Sledoval jste v souvislosti s koronavirem vývoj také v dalších evropských ligách? Třeba v Německu a Dánsku, v nichž jste po úspěšném domácím mistrovství Evropy do 21 let působil?

Jasně. V Německu zareagovali s přerušením možná trochu pozdě. Asi proto, že se v tamní lize točí velké peníze. Ale i tam dostali nakonec zdravý rozum.

Jste ve Slovácku spokojený?

Jsem, i když vím, že herně to ještě nebylo z mé strany po delší pauze zdaleka stoprocentní. Hradišťský klub ale funguje dobře, a i do kabiny jsem bez problémů zapadl. Je tady výborná parta.