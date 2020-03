Nevyskakuj si, mladej, dávají mu soupeři sežrat. Hložek už je dál, výhrůžky moc nevnímá

Nejde o první anketu, kterou vyhrál. Postupuje kategoriemi výš a výš. "Opravdu si ocenění Talent roku moc vážím. V lednu mě potěšilo moje vítězství mezi staršími dorostenci, ale tato anketa má pro mě ještě větší význam," pochvaluje si Adam Hložek.

Jak svou výhru mladý sparťanský klenot glosuje?

O konkurenci v kategorii- „Stačí se podívat na společnost kluků, kteří dostali nějaký hlas. Většinou moji parťáci z jedenadvacítky, skončil jsem nahoře třeba před Alexem Králem a Míšou Sadílkem, takže všechno kluci, kteří už nakoukli do reprezentačního áčka a navíc se prosazují i v zahraničí. Takže pro mě vážně neskutečné ocenění. Fakt jsem strašně rád a absolutně jsem to nečekal. Je na místě poděkovat všem, kteří mají na tomto úspěchu podíl: moje rodina, která mi vytváří veškerý servis, celá Sparta, reprezentační jedenadvacítka a manažer."

Talentem roku byl zvolen Adam Hložek 👏 pic.twitter.com/NdFT7P8TzI — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2020

O vzpomínkách na rok 2019 - „Pro mě osobně velmi důležitá etapa. Loni na začátku roku jsem si nastavil cíl být stabilním hráčem ve Spartě, což se podařilo. V sedmnácti letech to beru jako velkou věc. Zapracoval jsem se do prvního týmu a mám nejlepší podmínky, abych se dál zlepšoval. Co víc si můžu teď přát? Myslím, že jsem přechod do dospělého fotbalu zvládl slušně, po individuální stránce můžu být spokojený."

O letenské krizi- „Co mě mrzí, je současné postavení Sparty. Už minulá sezona byla samozřejmě hodně za očekáváním a před současnou jsme měli velké plány. Bohužel to zase nevychází, došlo k další změně trenéra a teď se musíme všichni semknout, abychom ze zbytku sezony vydolovali co nejvíc. Jestli se tedy vůbec něco bude dohrávat. Co se teď děje kolem nás v souvislosti s koronavirem, je hrozné... Pokud se vrátím k fotbalu, tak můj obrovský cíl a sen je udělat nějaký velký týmový úspěch se Spartou a hrát v tom důležitou roli."

O adaptaci na dospělý fotbal - „Zkušenosti, které jsem za poslední rok v lize nabral, jsou asi nejvíc. Myslím, že jsem největší progres udělal v hlavě a svém myšlení. Když jsem v minulé sezoně do áčka nakoukl, byl to pro mě úplně jiný svět, všechno pro mě bylo nové a člověku trvá, než si všechno sedne. Navíc ve Spartě... Teď jsem dál, cítím se jako pevná součást áčka a určitě jsem mentálně odolnější. Strašně mi dá jenom to, že můžu být v jednom týmu třeba s Davidem Bičíkem nebo Bořkem Dočkalem. Hltám každé jejich slovo a snažím se brát jejich rady k srdci. Jasně, před zápasy jsem pořád nervózní, nechci zklamat, ale už to je jiné než třeba před rokem. Soupeři mi sice dávají sežrat, že jsem mladej a ať si nevyskakuju, ale to už ani moc nevnímám."

O posunu v reprezentačních kategoriích- „Na reprezentační úrovni to jde dle mého pohledu velmi dobře. Loni na jaře jsem ještě stačil pomoci k postupu na evropský šampionát U17, i když jsem si závěrečném turnaji v Irsku už později nezahrál. Ale poskočil jsem do jedenadvacítky, což pro mě také hodně znamená. Máme hodně silný tým a co je strašně důležité, neskutečnou partu. Těším se na každý sraz a moc mě mrzí, že jsme vzhledem k okolnostem přišli teď v březnu o kvalifikaci v Řecku, kde jsme mohli udělat velký krok k postupu na EURO... Ale skupinu máme rozehranou výborně a věřím, že na podzim vše dotáhneme k postupu."

Adam Hložek byl vyhlášen Talentem roku 2019! 🎉

Gratulujeme a držíme palce v další kariéře. Jsme hrdí, že tě máme v týmu, Hložane! 💙💛❤️ #acsparta pic.twitter.com/s4aQeDVYRv — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 22, 2020

O plánech pro nejbližší rok - „Určitě chci být dál pevnou součástí Sparty. Pokud příští rok v březnu povedeme ligu a já se třeba budu pohybovat v popředí tabulky střelců, tak to bude super. Opravdu chci se Spartou vyhrát něco velkého. A za rok bych chtěl mít v kapse také postup na EURO jedenadvacítek, na čemž mi také záleží... A jestli budu ve hře o seniorské EURO? Tak daleko upřímně nekoukám, záleží na mnoha okolnostech a nechám tomu volný průběh. Když se bude dařit mně i Spartě, třeba se do hledáčku trenérů nároďáku také časem dostanu..."