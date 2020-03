I fotbalisté Mladé Boleslav souhlasili se snížením platů o dvacet procent. Majitel Zlína o tom uvažuje

Ze společného sezení, kterého se zúčastnil trenér týmu Jozef Weber a hráče pak zastupoval kapitán mužstva Marek Matějovský se s majitelem Dufkem dohodli, že fotbalisté smluvně vázaní v klubu budou v příštích šesti kalendářních měsících pobírat platy snížené o dvacet procent.

I oni tak chtějí pomoci, aby se jejich klub nedostal do ještě větších finančních problémů, které už beztak přerušení nejvyšší domácí fotbalové soutěže způsobuje. Zvláště, když nikdo netuší, kdy liga zase začne a zda vůbec začne.

Nehrají se zápasy, nekonají se týmové tréninky, hráči se připravují individuálně. Činnost fotbalových klubů je ochromena.

I majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka netají, že o snížení platů fotbalistů rovněž uvažuje. „Přemýšlím o tom už docela dlouho. Jenže momentálně na to nemáme právní nástroj. Když hráči řeknou ne, nic s tím nenadělám," tvrdí.

Prozradil, že by souhlasil s ukončením první ligy v co nejbližším termínu. „Myslím, že je zbytečné čekat, hrát se stejně s největší pravděpodobností už nezačne. Podle mě je to sci-fi. Maximálně snad bez diváků, což mi ale přijde absurdní. A až by byla soutěž oficiálně ukončena, byli by majitelé klubů v mnohem výhodnější vyjednávací pozici," poukazuje Červenka na tzv. zásah vyšší moci.

V každém případě bude mít nečekaný jarní ligový scénář na jeho klub značný ekonomický dopad.

"Momentálně se tím ještě raději ani nezaobírám, na to bude dost času. Teď mám v hlavě svoji firmu, která má osm set zaměstnanců. Zaměřuje se na služby v zemědělství, takže dopady stávající situace pro ni nejsou tak fatální jako v některých jiných oborech. I tak ale museli někteří z nich zůstat doma, proto se nyní zabývám hlavně tím, jak se o ně co nejlíp postarat," dodal zlínský šéf.

