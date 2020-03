Pelta tuší, že se bez drogy bude muset obejít: Jsem pesimistou, ligu nedohrajeme!

Musí to být pro vás hodně těžké časy, když se fotbal nehraje, stadion je prázdný, šatna také a vy nemáte tušení, co přijde a zda se vůbec začne hrát...

A mám snad říkat že ne, když fotbal pro mě představuje drogu a vášeň zároveň?!

To nejste sám...

Vím, vidím to i našem trenérovi. Petr Rada je stejně jako já stará škola, jenže on vidí všechno černě a má strach, co bude. Nedivím se mu. Fotbal pro něho, stejně jako pro mě představuje celý život. Neumíme nic jiného a najednou cítíme, že je fotbal ohrožený.

Teď jste si alespoň na chvíli vydechl, když hráči a trenér s nimi přistoupili v panující situaci na snížení platů.

Nebylo to zase až tak složité. I když jsme v lize rozpočtem jedním z větších klubů, pořád jsme klubem rodinným.

Ale přece jen peníze jsou peníze...

Když nemám příjmy, nemohu mít tak zásadní výdaje, jakými jsou platy. To jsou prosté kupecké počty, takže hráči uznali, že úspory jsou nutné. Nepopírám, že pro mě jako majitele klubu jde o velkou úsporu.

Jak citelně a jak dlouho ji poznají hráči a trenéři na výplatách?

Zatím jsme si řekli, že snížení platů bude do 30. června. Pak uvidíme, jaký bude další vývoj.

O kolik se budou muset uskromnit? I u vás půjde o procentuální snížení platů, jako třeba v Mladé Boleslavi?

My seděli s Tomášem Hübschman a s trenérem a dohodli jsme se jinak. Máme hráče rozdělené ve čtyřech finančních pásmech a v jejich rámci jsme dělali úsporná opatření.

Po souhlasu kapitána?

Tomáš Hübschman je nejen kapitánem, ale už vlastně i polofunkcionářem. Má velké životní zkušenosti, dovede se na věci podívat z obou stran, ví, o čem mluví. A hráči mu věří...

A vaším slibům také...

Ti, co jsou u mě v Jablonci už delší dobu, docela určitě. Ví, že jsem ně někdy často řval, ale pokuty jsem nerozdával nikdy. Naopak jsem mnohdy i před zápasem, v němž jsme byli favority, přišel do kabiny a zvedl prémie, jen abych navodil lepší klima. Proto jim nemusím ani říkat, že když přežijeme, fotbal začne a my budeme doufám zase úspěšní, peníze jim opět vyplatím a škodní nebudou.

Teď je ale těžké něco podobného slibovat...

Samo sebou, protože nálada v podnikatelském prostředí je skeptická a firmy řeší především svou vlastní situaci, což následně doléhá i na náš klub. A nejde jen o otázku měsíce či dvou...

Jakou reakci vyvolalo u vašich partnerů snížení platů, k němž jste v klubu sáhl? Nebyl to pro ně signál, že jste na tom hodně špatně?

Naopak, kvitovali, že nemáme jen nataženou ruku a v panující situaci projevujeme soudnost. Zvlášť, když se dozvěděli, že u mě berou hráči zařazení do nejvyšší platové kategorie maximálně 65 tisíc, což je pro profesionální klub na úrovni Jablonce velmi malá částka.

Vlastně tedy dobrý tah, když jste snížení platů netajil, a naopak ho veřejně oznámil?

Reakce našich obchodních partnerů, které přemlouvám, aby poskytli klubu alespoň nějaké reklamní plnění, byla skutečně jen a jen příznivá. To mě opravdu potěšilo.

Mluvil jste o obavách trenéra Rady z budoucnosti. Vy je nemáte? Opravdu věříte, že i v této situaci lze ještě letošní ligový ročník dohrát? Nejde jen o zbožné přání lidí, pro které je fotbal stejnou drogou, jako pro vás?

Jednou věcí je, co bych si přál, druhou pak rýsující se realita.

Takže nejdřív přání?

Aby se zase začalo hrát. A co nejdřív.

Ale sám tomu nevěříte...

Opravdu jsem v současné situaci pesimistou. A to přes všechna razantní a správná rozhodnutí, která stát v boji proti pandemii koronaviru zavádí. Skutečně bude složité dohrát ligu do 30. června.

Nabízí se ale přece možnost pokračovat i po 30. červnu, když se nekoná evropský šampionát...

Jenže o tom nerozhodne ani náš svaz, ani prezidium LFA, to bude muset podle mého rozhodnout UEFA. Jsou tady smlouvy s některými hráči, které k 30. červnu vyprší, smlouvy s trenéry, kvalifikace soutěží, evropské poháry... Teď všichni sice spekulujeme, ale přitom vaříme z vody.

Co tedy s tím?

Liga potřebuje ze všeho nejvíc, aby LFA přišla co nejrychleji s jasným řešením.

A to?

Říct jasně, co se stane, když liga nezačne do tehdy a tehdy a nebude dohraná. My jako majitelé klubů to musíme vědět, abychom mohli plánovat spoustu věcí, jež s tím souvisí. Už teď se mě trenér ptá: Mají hráči dál individuálně trénovat? Nebo jim mám dát volno? Liga není okresní přebor, kde si chlapi řeknou, že zítra se jde kopat a jdou. Bude potřeba určité přípravné období, aby se hráči nachystali fyzicky i psychicky. A to už nemluvím o jejich zdraví a hrozících zranění, pokud by se ze dne na den řeklo, že se začíná.

Ale jak říct termín, když nikdo v současné situaci neví a netuší, co bude?

Proto také narůstá v klubech nervozita. Někde kvůli penězům, jinde kvůli umístění, jinde...

Co byste dělal vy, kdybyste měl ligu na povel a měl rozhodnout o jejím osudu?

Nejspíš bych také čekal do poslední chvíle a dělal vše proto, aby se dohrála, než bych ji skrečoval. Jde totiž o závazky vůči generálnímu partnerovi ligy Fortuně, televizi, obchodním partnerům a firmám na straně jedné, ale současně i o závazky vůči klubům. A jjedná se přitom o částky, které hrají v rozpočtech klubů významnou roli. U mě v Jablonci tedy určitě.

Kolik byste měl od LFA dostat?

Máme před sebou květnovou a červnovou splátku za televizní práva, což konkrétně pro Jablonec představuje dvakrát dva a půl milionu korun. To jsou velké peníze. Když nepřijdou, budou nám citelně scházet, protože sehnat v dnešní době pět milionů od komerčních partnerů je téměř neřešitelný úkol.

Stejně jako představa, že se ligu navzdory všemu, co připomínáte, podaří dohrát.

Také si osobně myslím, že vzhledem k pokračující karanténě a všem omezením ji nezvládneme dohrát. A to přesto, že stále věřím, že se státnímu aparátu podaří šíření nákazy snížit.

Co tedy navrhujete? Jak situace rozseknout?

Svolat videokonferenci všech majitelů či prezidentů klubů. Sice si navzájem telefonujeme, komunikujeme i s předsedou LFA Dušanem Svobodou, ale bylo by potřeba sednout alespoň k virtuálnímu společnému stolu, prodiskutovat celou situaci, říct si fakta a stanovit data. Profesionální sport je podnikáním dávajícím práci velkému množství lidí, a proto je potřeba, aby i v něm nastal klid.

Zkusil jste podobný brífink majitelů klubů iniciovat?

Je na spadnutí a v nejbližších dnech se dohodneme