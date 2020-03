Zlomil jsem koronavirus, hlásí nakažený Vízek. Aspoň se mi zmenšil visací pupek, vtipkuje dokonce

Nemoci teď nechodí po horách, ale také po slavných fotbalistech... Internacionál Ladislav Vízek se nakazil koronavirem. Pětašedesátiletý olympijský vítěz a člen Klubu ligových kanonýrů byl původně přesvědčen, že nastydl na kole, test u něj ale později odhalil onemocnění Covid-19. „Teď už jsem přesvědčený, že jsem nemoc zlomil. Ale ještě před čtyřmi dny mi nebylo do smíchu,“ uvedl pro Sport.cz.

Nikdy neztrácí optimismus. Teď se Ladislav Vízek serveru iSport.cz svěřil se špatnou zprávou. Pozitivní nález měla i jeho manželka, jež je ale na rozdíl od někdejšího útočníka bez příznaků.

Snad ale nebude tak zle. Znovu se dostává do formy. „Zhubl jsem snad deset kilo, což je na tom jediná pozitivní věc. Zmenšil se mi visací pupek, takže budu na hřišti o skok rychlejší," dokáže se i v těžké chvíli smát.

Ještě se mi nechce končit!

Je velký bojovník, což je klíčové. „Je mi pětašedesát, a ještě se mi nechce končit! Mám mladou manželku a malou dcerku, takže mám pro co žít. Říkám si, že ještě nejsem tak starý. Ale kdyby mi bylo jen o pět let víc, už bych měl obrovský problém. Jak jsem pod pokličku toho hnusu nakoukl, koronavirus nekompromisně útočí na sedmdesátileté a starší," vyznává se Vízek.

Ladislav Vízek během kempu ČAFH hráčů bez angažmá.

Vlastimil Vacek, Právo

„Mrzí mě, že to manželka odnesla se mnou. Ale je o 25 let mladší než já, bere to mnohem líp," dodává.

Jak vlastně zjistil, že je nakažený? "Týden jsem byl doma a měl horečky. Žil jsem v domnění, že jsem nastydl. Sem tam se příznaky podobaly koronaviru, jenže člověk si to nechce přiznat," vypráví Vízek. Když se mu začalo dělat lépe, dozvěděl se, že nákaza byla zjištěna u jeho kamaráda z mariáše. "Načež mi ve středu volala epidemioložka. Okamžitě mi odebrali test a druhý den mi přišla smutná zpráva, že jsem pozitivní."

Bez sportu je život úplně jinde

Osm dnů nevylezl z peřin. Teď na dalších dnů zase zaleze do karantény. "Budu se upínat k dalšímu vzorku, že už bude negativní. Celý život jsem sportoval, což mi pomáhá. Mám ale další problém. Kvůli přetíženému internetu mi nejde televize. Já jsem přitom televizní maniak. A jak jsem doma na jedňáku sám a nemám na co koukat, je to snad ještě horší než virus," líčí s nadhledem.

Stejně by neměl na co koukat. "Jak není žádný sport, život je úplně jinde. Sport je mnohem víc než politika, teď jsem na to přišel..."

Je přesvědčený, že nejhorší má za sebou a cítí se lépe. "Není to nic příjemného. Je to jako houpačka, neskutečně protivný bacil. Chvíli je vám dobře, pak zase zle," otřese se.

"Kdo by chtěl i za takové situace dělat frajeřinky, tak ho prosím, ať se radši postará o starší lidi. Není to žádná legrace. Jinak je příjemné, že o mě mají lidi zájem," kvituje přání brzkého uzdravení.

V České republice je aktuálně 2279 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Nemoci Covid-19 podlehlo devět lidí.