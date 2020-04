Rozehraná liga budí vášně. Komu jde o fotbal a komu o osobní prospěch?

Ligová fotbalová asociace jednoznačně trvá na odehrání kompletního programu soutěže. Tedy jedenácti zápasů. Argumentem je ekonomická stránka...

Jaká jsou čísla? Kluby inkasují od LFA přibližně jedenáct milionů korun za sezonu. Po zavedení nadstavby získaly navrch ve srovnání s předešlými garantovanými příjmy ze strany organizátora soutěže 2 miliony korun! Tedy průměrně čtyři sta tisíc korun na zápas v případě skupiny o titul, respektive o záchranu... V rámci daného plnění musí poskytnout LFA reklamní plochy na stadionu, VIP vstupenky pro partnery, odečíst vozy zapůjčené partnerem soutěže...

A pak je zde sportovní stránka. Ve skupině o titul přinesla atraktivnější zápasy a lehce zvýšenou návštěvnost. Ve zbývajících patrech byl přínos sportovní značně pochybný, o diváckém aspektu nemluvě.

„Když se vás týkají předkola evropských pohárů, je nadstavba problém. Na přípravu není dostatek času, hráči mají krátkou dovolenou. Ve světě ligy končí v půlce května, soutěže začínají za tři měsíce. Při nynějším modelu u nás není pořádná dovolená v létě ani v zimě. V létě měli kluci dovolenou deset dnů, v zimě necelé tři týdny. Je lepší mít v kuse šest týdnů než nadvakrát 14 dnů," komentuje model nadstavby Pavel Vrba, bývalý trenér Plzně nyní už hovořící v pozici nezaujatého experta trénujícího bulharský Razgrad.

Po pěti letech jaro bez zástupce v Evropě

Jistě není bez zajímavosti, že Česká republika poprvé po pěti letech neměla v jarním pokračování evropských pohárů žádného zástupce. A co je ještě vážnější, zažila nejhorší pohárovou sezonu za posledních 11 let!

„Bude stále těžší se dostávat do základních skupin evropských soutěží. Doufám, že se poučíme a vyvarujeme se experimentu se začátkem ligy o druhém červencovém víkendu," poukazoval ještě před vypuknutím epidemie koronaviru trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kluboví zástupci připouštějí, že při hlasování o zavedení nadstavby byla odborná debata na téma vlivu nadstavby na dlouhodobý proces tréninku a přípravy v českých podmínkách opomenuta.

„Hráči si potřebují po sezoně odpočinout, a pak absolvovat přípravu. Formát, jímž se hrálo, všem českým klubům uškodil a podepsal se negativně na bodovém koeficientu," zdůraznil Trpišovský při ohlédnutí za rokem 2019.

„Přitom příjem z Evropy, ať už z hlediska zhodnocení hráčů nebo přímého finančního aspektu, je mimořádně důležitý. Potřebujeme úspěšné kluby," poukazoval.

Anulování triumfem Plzně a Sparty

Bitva v zákulisí českého fotbalu se rozhořela z prostého důvodu. Nedohrání soutěže znamená, že kupříkladu Sparta by na základě stávající tabulky zůstala mimo pohárovou Evropu. Plzeň ztratí šanci přeskočit Slavii, Příbram spadne do druhé ligy.

„Aktuálně lze pozorovat ve vyjádřeních mnoho osobních zájmů," usmívá se Miroslav Koubek, bývalý trenér Plzně, Slavie či asistent národního mužstva. „Vnímám, že když je určena jistá regule soutěže, měla by se dodržet. Jenže je třeba vidět a vnímat okolnosti. Ocitli jsme se v mimořádné situaci? Ano. Tudíž bych se za každou cenu zkrácení ligy nebránil," říká Miroslav Koubek..

„Největší pohromou by bylo anulování ročníku bez vyhlášení mistra," podotkl Koubek, že by čtyřiadvacet odehraných kol nemělo přijít vniveč. Přiklání se pokusu dohrát alespoň šest kol základní části.

Kupříkladu v Belgii ale na základě shody zástupců klubů ligu ukončili a do pohárové Evropy nasadí týmy podle aktuální tabulky. V případě Česka je odehráno 80 procent základní části, což rozhodně není nezanedbatelná vizitka výkonnosti týmů.

Nicméně vedení LFA preferuje anulování soutěže a nasazení týmů do pohárové Evropy na základě koeficientu z minulých let. Výsledek? Absolutním vítězem bude Plzeň následována Spartou bez ohledu na sportovní formu v probíhajícím ročníku.

„Vždy jsem byl proti nadstavbě. Klubům nic nepřinesla. Zrušit co nejdříve. Absurdním nápadem je desetiletý koeficient, který do Ligy mistrů posílá Plzeň a Spartu a zní z vedení LFA. Držme se doporučení UEFA, je to všude stejné," uvedl na sociálních sítích Jaroslav Tvrdík, boss Slavie.

Při prodloužení nouzového stavu do 11. května a zachování stávajících nařízení je scénář s odehráním kompletních jedenácti zápasů naprostou utopií. Kluby začnou s prvními společnými tréninky o den později. Trenéři se shodují, že potřebují minimálně tři týdny na přípravu, aby hráči následující rytmus středa neděle po dobu sedmi týdnů vydrželi zdravotně.

Klíčové jsou příjmy z Evropy

Následně, po odehrání porce jedenácti zápasů a duelů domácí pohárové scény, budou fotbalisté potřebovat dovolenou, aby nešli zavaření do klíčové fáze sezony.

I při odložení startu příštího tuzemského ročníku až na září se totiž budou muset čeští zástupci zapojit do předkola evropských pohárů. A ty jsou rozhodující z hlediska příjmů pro český fotbal. Zisky z pokladny UEFA a úspěšná konfrontace na mezinárodní scéně garantující možnost prodeje hráčů jsou totiž pro tuzemské kluby klíčové.

Ligová fotbalová asociace zatím vyčkává.

„Vadí mi nečinnosti jejího šéfa Dušana Svobody. Nic nedělá. Měl by soutěže řídit, ne čekat a koukat, co Anglie, Německo, Španělsko, Itálie... Očekával bych od něj, že bude diskutovat s profesionálními kluby," pronesl rozhněvaně Jaroslav Starka, boss Příbrami. „Očekával bych diskuzi, za jakých podmínek a zda je možné ligu dohrát. Prostě hledat řešení a varianty, byť je situace může změnit," durdil se Starka.

Jeho kolega z vedení jabloneckého klubu Miroslav Pelta si přisadil. „Liga potřebuje ze všeho nejvíc, aby LFA přišla s jasným řešením. Jasně by mělo zaznít, co se stane, pokud liga nezačne v konkrétním termínu. Jako majitelé klubů takovou informaci potřebujeme, abychom mohli plánovat spoustu věcí," lamentoval bývalý boss celého českého fotbalu.

„Poslední týdny jen silně potvrzují, co je zřejmé již dávno. V čele LFA by měl být nezávislý ředitel/ředitelé, osobnosti, které nebudou prosazovat zájmy jeho/jejich klubů nebo jich samotných. Musíme hledat konsenzuální řešení na platformě diskuze všech, ne kabinetní scénáře," pustil se do vedení LFA ještě ostřeji Tvrdík.