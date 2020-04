Dejte hráčům měsíc dovolenou, nabádá bývalý trenér Plzně a reprezentace

Podle plánu se má odehrát šest kol základní části, následovat by podle řádného harmonogramu měla nadstavba. Při programování zbývající části sezony je třeba brát v potaz fakt, že kluby se zapojí do kvalifikací evropských pohárů. Pro český fotbal tolik důležitých. Přestože Slavia byla na podzim v Lize mistrů, ostatní kluby se nedostaly ani do posledního předkola, a tak český koeficient utrpěl drtivý úder.

Nadcházející ročník pohárové Evropy bude z hlediska udržení pozic pro budoucnost z českého pohledu mimořádně důležitý. Trenéři se shodují, že není možné po jedenácti kolech absolvovat bez odpočinku přípravu a skočit z plné zátěže do předkol pohárových soutěží. Současně poukazují na fakt, že po uvolnění stávajících restrikcí je potřeba minimálně dva týdny na přípravu fotbalistů. Jaké je tedy řešení?

„Je třeba improvizovat. Jsme ve výjimečné situaci, která si žádá mimořádné řešení," přemítá trenér Miroslav Koubek, který přivedl Plzeň k mistrovskému titulu a působil mimo jiné v roli asistenta u národního týmu.

Je pravděpodobné, že pokud dojde k uvolňování současných vládních opatření, sportovní a kulturní akce budou až na konci seznamu. Možnost společných tréninků v nejbližších dnech tudíž není příliš reálná. „Dovolená v dubnu mi přijde jako nejlepší varianta z hlediska plánování zbytku sezony. Každý z hráčů je s rodinou, pobyt v přírodě zakázaný není a ozdravný efekt nepochybně má. Z psychologického hlediska by šlo o velký odpočinek, z fyzického zrovna tak," říká Koubek.

Všechny profesionální kuby rozdaly hráčům individuální plány. V mnoha případech však už trenéři hráčům dopřáli volno. „Jde o správnou variantu. Nemá smysl kluky honit, když stejně nejedou k žádnému cíli. Nebál bych se hráče nechat klidně na celý duben zcela vypnout. Každý hráč si stejně uvědomuje, že je třeba o sebe pečovat i v době volna," radí trenér s bohatými zkušenostmi.

Miroslav Koubek.

Vlastimil Vacek, Právo

„S ohledem na doporučení ze strany UEFA se zdá, že bude dostatek prostoru i na nadstavbu a nikdo se nemůže cítit ublížený, že je liga neregulérní. Ale samozřejmě by bylo třeba následně počítat se zatížením bez většího odpočinku až do prosince," předvídá Koubek, že termínová listina si bude žádat speciální přístup.

„Nicméně do budoucnosti může model sezony s jednou velkou dovolenou a jednou centrální přípravou podobně jako ve vyspělých fotbalových zemích představovat řešení, na které bude třeba přistoupit. Máme dvě přestávky, ale v žádné si hráči pořádně neodpočinou a trenéři si stěžují, že nestihnou naplnit připravené plány," připomíná Koubek, že po dohrání podzimní části soutěže ani následně v létě nemají hráči dostatečný prostor zrelaxovat a vyléčit šrámy.

„Měli bychom začít přemýšlet o variantě po vzoru zemí, které mají jednu velkou pauzu, kdy si hráči skutečně odpočinou. Dopřát fotbalistům minimálně čtyři týdny volna, kdy tělo zacelí šrámy a vyčistí i hlavu. V našem případě by se jednalo jednoznačně o zimní termín," míní Koubek.

„Začít jarní část sezony až v závěru únoru a natáhnout ji do června, abychom následně v létě měli čas na přípravu směřující k předkolům pohárové Evropy. Tam bude potřeba absolvovat jen určitý mikrocyklus v podobě krátké dovolené a následného oživovacího tréninkového procesu. Nikoliv klasickou letní přípravu, na níž jsme byli zvyklí z minulých let," dumá Koubek a poukazuje kupříkladu na Německo, který daný formát využívá, byť v opačném termínovém gardu.