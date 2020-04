Rekordmanem navždy. Pán titulů slaví padesátiny a místo fotbalu plní dezinfekci

Těžká doba oslavám nepřeje. Zato každý, kdo přiloží ruce k dílu, se hodí. A internacionálové nejsou výjimkou.

„I fotbalová legenda Jirka Novotný nám pomáhá s plněním dezinfekce pro vás," hlásí obec Vestec u Prahy, že se ligový rekordman zapojil do výzvy Společně to zvládneme.

Zažil ještě společnou československou soutěž a jeho ligová čísla jsou mimořádná. Odehrál celkem 405 ligových zápasů, v nichž vstřelil 31 branek. Celkem získal 14 titulů, šest ve společné a osm v samostatné soutěži. Všechny se Spartou, kterou léta vedl jako kapitán.

Nakonec si zakopal i v Kazani, do zahraničí ovšem mohl odejít mnohem dříve. Třeba po sezoně 1991/92, kdy Uhrinova Sparta zazářila v nultém ročníku Ligy mistrů.

Do Marseille ho nepustili

„Vyřadili jsme Marseille a Olympique mě chtěl hned koupit. Sparta mě ale nepustila, doba byla taková. Není však nikde psáno, že bych se venku chytil. A o co jsem v zahraničí přišel, to jsem si doma se Spartou starty v Lize mistrů a pohárech vynahradil," uvědomuje si Jiří Novotný.

Top 25 osobností ligy - Jiří Novotný

Když tedy bilancuje aktivní kariéru, může být spokojený. „Ne maximálně, protože vždycky jde dosáhnout ještě něčeho víc. Třeba kdybych nepřišel o stříbro z Anglie... Měl jsem na druhou stranu zase štěstí, že vážná zranění se mi vyhýbala. A díky tomu jsem stihl všechno, co jsem zažil," říká Novotný smířlivě.

Vynikající hlavičkář odehrál v československé a české reprezentaci v letech 1991-2002 celkem 33 zápasů a vstřelil dva góly. Nyní má ve Vestci u Prahy svou akademii pro malé fotbalisty, je patronem reprezentace do dvaceti let a na starosti má i starou gardu pražské Sparty. A za Vestec stále aktivně hraje.

Fotbal ho pořád baví

S fotbalem začínal ve Stochově. Od 14 let pak hrál za Spartu, kterou opustil pouze na jaře 1999, kdy hostoval ve Slovanu Liberec. V únoru 2003 byl uvolněn do ruského Rubinu Kazaň. Po dvou letech se vrátil domů, do druholigového Mostu, kterému pomohl k postupu do první ligy. V lednu 2007 odešel na hostování do Blšan a poslední dvě sezony své profesionální kariéry odehrál ve slovenském Ružomberoku a druholigové Dukle.

Dnes slaví 50. narozeniny jedna z největších postav moderní éry @ACSparta_CZ, Jiří Novotný! V jejím dresu nastoupil k celkem 724 utkáním, z toho 84 v evropských pohárech a získal s ní 14 mistrovských titulů. Všechno nejlepší, Fery! ⚽💪🎂💙💛❤️ #acsparta #spartaforever pic.twitter.com/Xu4IAeVwuH — Sparta Forever (@spartaforever) April 7, 2020

V roce 2013 se ve Vestci dohodl na založení Fotbalová akademie Jiřího Novotného, o rok později tam začal hrát i za áčko dospělých. Postoupil s ním až do 1. A třídy, ve které je tým v aktuální tabulce na druhém místě.

„Když jsem já začínal, byli pro mě nejdůležitější trenéři a fotbalové vzory. Fotbal mě bavil a baví stále. Pokud můžu současným klukům pomoct fotbalově růst, dělá mi to radost a zároveň vidím za mou prací výsledky, medaile a poháry. V budoucnu možná i přestupy kluků do větších klubů," usmívá se čerstvě padesátiletý šéftrenér mládeže.