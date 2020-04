Fotbalové Slovácko zatím platy hráčům a realizačnímu týmu nesnižuje

„V současné době platíme všem celou měsíční mzdu na základě podepsaných smluv. Zabývat se tím budeme až poté, když bude jasno, zda se první liga dohraje. To už budeme taky lépe vědět, jak moc na nás důsledky koronavirové krize dopadají," tvrdí ředitel hradišťského klubu Petr Pojezný.

Fotbalisté Slovácka se momentálně připravují stejně jako hráči dalších týmů individuálně. „Do práce docházejí pouze zaměstnanci, kteří na svých úsecích řeší takové úkony, abychom byli jako klub připraveni znovu naskočit do standardního fungování, pokud to situace časem dovolí. A taky se snaží pochopitelně co nejvíc eliminovat ekonomické ztráty," sdělil.

I ve Slovácku stále živí naději, že se rozehraný prvoligový ročník stihne dokončit. „Termín dohrání by se ale musel asi prodloužit až do července, možná i do začátku srpna. A k mistrovským zápasům by se mužstva musela vrátit nejpozději v první polovině června," myslí si Pojezný.