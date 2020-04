Kluci, máte to tady! Guľa s hráči rozvážejí v Plzni obědy městským policistům

„Viktoria chtěla v aktuální nelehké situaci pomoci. Na základě úzké spolupráce s městem jsme se domluvili, že pomůžeme vyřešit stravování pro městské strážníky, kteří i v této době plní své úkoly a dennodenně se starají o naši bezpečnost. Po celý týden jim tedy přímo z klubu budeme dovážet obědy zdarma," citoval web Viktorie člena klubového managementu Petra Chvojku.

Jako první se úkolu chopili brankáři Matúš Kozáčik a Aleš Hruška, kteří obědy zavezli osobně na stanici strážníků. V úterý je následoval trenér Adrian Guľa se záložníkem Pavlem Buchou, ve středu pak asistent Marek Bakoš se záložníkem Janem Kopicem.

Viktoria plní, co si předsevzala. ❤️💙 I nadále se snaží pomáhat lidem z první linie, kteří zajišťují naši bezpečnost a zdraví nejen v době epidemie. V tomto týdnu vozí trenéři a hráči obědy z Klubovky pro městské policisty v Plzni.



ČLÁNEK ➡️ https://t.co/NBNVBPUQ9Q#fcvp pic.twitter.com/78LTQGMReb — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 8, 2020

„Kluci, už jedeme, abyste neměli hlad," hlásil Bakoš do klubové kamery během cesty na strážnici. „Těší mě, že se náš klub tímto způsobem zapojil do pomoci lidem, kteří si to zaslouží. Okamžitě jsem na tuto možnost kývnul a přijel osobně poděkovat," doplnil Hruška.

Celá akce probíhá za přísných hygienických podmínek. Fotbalisté a trenéři nosí roušky, mají gumové rukavice. A snaží se o co nejmenší osobní kontakt.

„Podpory Viktorie si moc vážíme. Děkujeme jí, že v tomto pro všechny nelehkém období našim sloužícím strážníkům zpříjemnila část jejich náročné služby. Doufáme, že se co nejdříve znovu setkáme, ale tentokrát už při jiné příležitosti, při domácím utkání v Doosan Areně," uvedl zástupce velitele Městské policie Plzeň Michal Rybáček.