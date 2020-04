Klokani založili svůj nadační fond, nejvěrnější z nich je ve správní radě

Prokázali své schopnosti, když nedávno pomohli požáry zdevastované Austrálii. Klokani chtějí i nadále ctít pomoc, podporu a solidaritu. Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 teď proto hlásí založení svého nadačního fondu. Do jeho správní rady usedl také záložník David Bartek, který strávil téměř celý fotbalový život u Botiče.

Klokani si moc dobře uvědomují, že bez pomoci druhých by Bohemka půl druhé dekády neexistovala. V nedávné době v rámci kampaně #KLOKANIKLOKANUM nashromáždili s pomocí fanoušků a Družstva fanoušků Bohemians téměř čtvrt milionu korun během několika dní, aby pomohli požáry zdevastované Austrálii.

A právě tato pomoc bude historicky prvním projektem v rámci nového Nadačního fondu Bohemians Praha 1905. Zřizuje se za účelem dosahování veřejně prospěšných cílů, zejména ve formě podpory sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit právnických a fyzických osob.

„Založení nadačního fondu jsme připravovali několik posledních měsíců. Čekáme už jen pouze na administrativní formality a můžeme začít pomáhat. Díky pomoci Bohemka je a bude, tak teď, když je klub jako společnost v rámci právního státu postavený na pevných základech, je čas společně pomoc poslat dál," kvituje ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Sami prošli existenčními problémy

Nabídku členství v tříčlenné správní radě přijal i David Bartek. Klokan s velkým zelenobílým srdcem, který strávil téměř celý fotbalový život u Botiče.

„Ohromně mě potěšilo, když mi pan Jakubowicz tuhle možnost nabídl. Nápad se mi moc líbí, pomáhat potřebným by měl každý, kdo si to může dovolit. O to víc mám radost, že právě Bohemka, která si sama prošla existenčními problémy a nepatří mezi nejbohatší kluby nebo firmy v Česku," říká Bartek pro klubový web.

Klokani postupně nabídnou fanouškům i propagační předměty s logem nadačního fondu a další projekty, včetně dražeb originálních předmětů, jejichž výtěžek poputuje právě na jeho konto.

„Určitě se v budoucnu k podpoře nadačního fondu připojím já i kluci z kabiny. Mám fakt velkou radost," dodává Bartek.