Pokud se fotbalová liga rozběhne, nebude regulérní, říká trenér Opavy Balcárek

Od pondělí 20. dubna mohou profesionální sportovci v omezeném režimu znovu trénovat a zatímco Ligová fotbalová asociace (LFA) bere toto rozhodnutí vlády jako první krok k možnosti dohrát ligu, trenér Opavy Jiří Balcárek zastává názor opačný. „Pokud se liga znovu rozběhne, s fotbalem to nebude mít nic společného. Z mého pohledu by byla soutěž neregulérní," říká kouč předposledního ligového celku.

Balcárek ale jedním dechem dodává, že tým připravuje na variantu, že se opravdu znovu začne hrát. „Je to velká nejistota. Pauza už je opravdu dlouhá, tak dlouhou přestávku jsem nikdy nezažil. Dovedu se vcítit do role hráče, který pět týdnů nemá míč... Je to nepříjemná situace, ale nedá se nic dělat. Pracujeme s tím, že se hrát začne," přemítá opavský kouč.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v úterý řekl, že si dovede představit od 8. června první zápasy v režimu do padesáti osob. Na jedenáct kol základní části, nadstavbu a v případě Opavy skupinu o udržení a případnou baráž by tak nezbylo mnoho času. „Pokud se bude hrát systémem středa – sobota, nebo středa – neděle, už to nebude o plnohodnotné hře. Kluci jsou profíci, jsou trénování, ale představa, že ve středu hrajeme doma s Karvinou, ve čtvrtek máme pozápasový trénink a druhý den po zápase v pátek bychom měli hráče posadit do autobusu na šestihodinovou cestu do Teplic, kde bychom hráli v sobotu, je fakt složitá," upozorňuje Balcárek.

V kontaktu je s dalšími trenéry. O aktuální situaci se hodně baví. „Myslím si, že ve chvíli, kdy ve světě umírá spoustu lidí, by se mělo spíš řešit, aby se věci vrátily do zdravé kondice. Ať už jde o hráče i kluby vzhledem k finančním záležitostem, protože pro ně to bude velice těžké. Mluvil jsem s kamarády, kteří mají různé firmy. Je jasné, že teď nebudou chtít dávat peníze na fotbal či jakýkoliv jiný sport. Musí myslet na to, aby uživili vlastní lidi. Spíš bych to směřoval k tomu, aby nějakým způsobem začala nová sezona," zdůrazňuje.

„Co se bude dít, pokud se opět začne hrát a někde se objeví nákaza? Zase se to stopne a někdo půjde do karantény? Neustále se to bude prodlužovat, a pak by v podstatě hned měla odstartovat nová sezona? To si nedokážu představit," říká Balcárek.

V případě dohrání aktuálního ročníku by byla pauza před startem nové sezony, který je plánován na třetí červencový víkend, velmi krátká.

„Nedovedu si to představit, protože hráč potřebuje nějakou regeneraci. Nejsme tak silní jako třeba kluby v zahraničí. Sám jsem tam nějakou dobu prožil. Týmy tam mají třeba pětatřicet fotbalistů a na jeden post jsou tři, čtyři plnohodnotní hráči, kteří se mohou v zápasech točit. To my tady nemáme," připomíná trenér, jenž v letech 1999 až 2004 hájil barvy německého Unionu Berlín.