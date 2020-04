Fotbalový Liberec začal s rekonstrukcí hlavní tribuny

Liberecký fotbalový klub v době pandemie nového typu koronaviru začal s plánovanou opravou hlavní tribuny stadionu U Nisy. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou fázích a skončit by měla do první poloviny července.

"Do konce týdne bude postavené lešení na jedné polovině tribuny. V sobotu nebo v pondělí očekáváme statika, který přesně určí místa ve spojích, kde je potřeba udělat nové sváry nebo šroubové spojení. Pak se bude dávat nový nátěr. To samé zrcadlově proběhne na druhé půlce tribuny," řekl pro klubovou televizi technický ředitel Slovan Vlastimil Čadílek.

Vzhledem k tomu, že liga je kvůli pandemii nemoci covid-19 přerušená a sezona by se případně dohrávala před prázdným hledištěm, nemusí Severočeši řešit přesun diváckých míst na ostatní tribuny. "Jediné, co musíme řešit, je určité zázemí pro novináře a pracovníky pro televizní přenosy. Půlka lávky do poloviny června, kdy bychom měli hrát po přerušení první zápas doma, připravena bude," uvedl Čadílek.

Koronavirová přestávka a předpokládaný posun přerušeného ročníku na letní měsíce naopak Slovanu zkomplikovaly plánovanou rekonstrukci hrací plochy, ke které mělo dojít mezi sezonami. "Potřebujeme na výměnu tři týdny času. Od doby, kdy se poprvé kopne, do doby, než se začne hrát. Mám obavu, že tento prostor tam nebude. Je varianta přeložit rekonstrukci jak kropení, tak trávníku na příští rok," dodal Čadílek.