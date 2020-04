Kouč klokanů Klusáček se zlobí: Děkovat vládě za podporu a vstřícnost je vrchol servilnosti!

„Těšil bych se, kdybychom šli opravdu trénovat. Ale pokud si máme přihrávat na dvacet metrů a dělat že trénujeme... Hřiště má osm tisíc čtverečních metrů, jestli na něm bude dvacet nebo pětadvacet hráčů je směšné oproti počtu lidí v hobbymarketech. Chceme být v tomto papežštější než papež," říká Klusáček. Povolený tréninkový model, tedy maximálně v osmičlenných skupinách bez možnosti kontaktu jednotlivých hráčů a zahrnující dezinfekci pomůcek včetně míčů, považuje za absolutně nevhodný.

„Po pěti týdnech individuálního běhání v lese přidáme další měsíc pobíhání a přihrávání si na hřišti. V bezpečných vzdálenostech. Co se týká hygienických opatření, myslím, že určitě budeme dodržovat pravidla minimálně tak přísná, jaká platila na setkání pana prezidenta a jeho poradců. Jen s rozdílem, že nemáme možnost před každým setkáním udělat testy na koronavirus," naráží Klusáček na nedávnou schůzku Miloše Zemana s třinácti poradci. Během ní vznikla fotografie, na které všichni sedí u jednoho stolu s nachystaným jídlem. Porušení opatření vysvětlovali tím, že před setkáním podstoupili test na koronavirus.

Někteří kluci ani auto nemají

Třiapadesátiletý kouč se podivuje i nad bodem v manuálu Ligové fotbalové asociace (LFA), že hráč po tréninku musí odjet sám autem. „Tohle ani nemůžeme splnit, někteří kluci auto nemají, jezdí hromadnou dopravou. Co je lepší, jet ve třech v autě nebo MHD? To jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát," zlobí se Klusáček.

Nadzvedlo jej také poděkování LFA vládě za povolení k venkovní přípravě. Povoluje prý něco, co ani nezakázala. „Jsme profesionálové, myslím, že nikde nezaznělo, že by lidé neměli chodit do práce. Nerozumím tedy, proč LFA vládě děkuje za vstřícnost a podporu. To mi přijde jako vrchol servilnosti," podotýká trenér Bohemians 1905.

Česká liga by upíná k datu 8. června, kdy by mohla znovu odstartovat. Jde o dostatečný časový prostor, aby hráči byli v rámci možností nachystáni? Klusáček neskrývá obavy. „Za klasických podmínek by stačily tři týdny. Za stávajících bude vyšší riziko zranění. Ekonomika je asi jediný důvod, proč se všechno tohle děje. Zásadní otázka je, jestli má smysl hnát to tímto způsobem. Za mě ne. Pokud je to takhle nastaveno, soutěž bych zrušil. A spustil opravdu až ve chvíli, kdy půjde fotbal provozovat v běžných podmínkách. Tohle je výsměch," říká kouč.