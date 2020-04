Hráči se budou chovat zodpovědně. Vždyť mají rodiny, očekává trenér fotbalistů Zlína Páník

„Hráči už aspoň nebudou muset běhat sami jen někde v lese. Na jejich psychiku může mít blahodárný vliv, že se konečně potkají. Vyjdou ze zaběhlého stereotypu. Čeká nás velmi zajímavý týden či čtrnáct dní. Doufám, že poté už dostaneme povolení, aby mohli chodit i do osobních kontaktů," uvítal by.

Páník zvažuje, jak první společné tréninky zorganizovat. „Asi se rozdělíme na tři skupiny. Zřejmě využijeme dvě hřiště. Nácviky s míčem budeme střídat s posilováním. Gólmani se budou připravovat odděleně. Chceme zkrátka do puntíku vyhovět všem předpisům," tvrdí.

Fotbalisté se nebudou setkávat v šatně a po trénincích se osprchují až doma. „Jsme přesvědčeni, že nějaká další mimořádná opatření navíc nejsou třeba. Vždyť kluci mají většinou rodiny nebo aspoň přítelkyně. Předpokládám tudíž, že se budou chovat zodpovědně. Doporučíme jim ale, aby si vždycky před cestou na trénink změřili teplotu. Pokud budou cítit jakékoliv počátky zdravotního problému, budou to muset hned konzultovat s klubovým lékařem," prozradil Páník.

Dřívější termín?

Zkušený trenér by uvítal, kdyby se vedení nejvyšší soutěže povedlo dojednat dřívější termín pokračování první ligy. Začít znovu hrát se má před prázdnými hledišti až od 8. června. „Sedmitýdenní příprava, navíc zřejmě bez možnosti absolvovat přátelská utkání, bude hodně dlouhá," uvědomuje si.

Následných anglických týdnů se však neobává. „Fotbalisté stejně raději hrají než trénují. Myslím, že máme dostatečně široký kádr, abychom to zvládli. Hodně bude taky záležet na počtu marodů a karet," myslí si.

Páník nechce spekulovat o tom, zda bude liga kvůli nahuštěnému programu neregulérní, jak naznačil opavský kouč Balcárek. „Je o tom jistě možné polemizovat. Všechno však ukáže až čas. Hlavně aby se vůbec začalo hrát," přeje si.

Dobře ví, že v případě dokončení tohoto ligového ročníku až koncem července by byla pauza před další sezonou hodně krátká. „Uvidíme, jak to dopadne. Fotbalisté jsou ale placeni za to, aby hráli. A to, co se nyní děje, je naprosto mimořádná situace," míní Páník.