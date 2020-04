Tři týdny pořádné přípravy. A zápasy k tomu, shodují se trenéři na čase, který před startem ligy potřebují

„Tříměsíční pauza bude strašně dlouhá. Zvláště, když se hráči půldruhého měsíce nepotkali s balonem, na hřišti se nedostali do vzájemného kontaktu, nehráli jediné přípravné střetnutí. To všechno představuje obrovský handicap," povzdechl si při pondělním zahájení přípravy probíhající alespoň v rámci daných možností ve skupinách po osmi hráčích jablonecký kouč Petr Rada.

Trenér Jablonce Petr Rada

„Před startem ligy budeme potřebovat minimálně dva a půl týdne, abychom mohli trénovat všichni společně bez omezení a přitom sehráli i nějaký přípravný zápas."

„Minimálně," přidává se jeho liberecký kolega Pavel Hoftych. „Jde o situaci, s níž se nikdo z nás trenérů ještě nesetkal. Leda tak u hráčů vracejících se po zranění zpět do tréninkového procesu. Jenže to jsou jednotlivci, teď jde o celé mužstvo. Problém není a nebude v tom abychom dostali hráče do potřebné fyzické kondice, ten vzniká s absencí plnohodnotného tréninku a přípravných střetnutí," dumá nad tím, kolik času by před startem ligy potřeboval, aby svůj tým nachystal na zápasy o body.

„Čtrnáct dnů je hraničních, to by bylo málo. Optimální by byly čtyři týdny, během nichž bychom sehráli alespoň jeden přátelák. Čím víc se zkrátí doba mezi startem ligy a možností chodit do kontaktů, tím to bude pro všechna mužstva větší problém. Při přepokládaném startu 8. června bychom potřebovali nejpozději od poloviny května trénovat bez jakýchkoli omezení. Pokud budeme mít krátký čas na adaptaci, může se vyskytnout dost zranění z přetížení, protože tělo na to nebude zvyklé," varuje Hoftych.

„Jestliže budou hráči připraveni fyzicky, stačí čtyři týdny, aby mužstvo získalo patřičný herní fond. Ale musíme trénovat všichni, v běžném režimu, a přitom hrát i přátelské zápasy, aby si tělo navyklo na devadesát minut ostré zátěže. Bez toho to nepůjde," souhlasí s Hoftychem olomoucký Radoslav Látal.

Trenér Sigmy Olomouc Radoslav Látal

„Když ne čtyři týdny, pak alespoň tři určitě. Pět týdnů jsme nechali hráče běhat po lese, nyní nás čeká několik týdnů bez kontaktního tréninku v malých skupinách, takže dohromady cca 12 týdnů bez jakéhokoliv zápasu, byť jen přátelského. Přitom stále čekáme, co bude, a valíme to před sebou jako balvan," žehrá teplický trenér Stanislav Hejkal.

„Tři týdny budou určitě potřeba. Ale plnohodnotné přípravy v klasických podmínkách. Za stávajících podmínek totiž hrozí vyšší riziko zranění. K tomu bude nutno přičíst i psychické opotřebení, vyčerpání z toho, že si nemůžete na tréninku zahrát fotbal, nemůžete se připravovat, jak chcete. Ani vlastně nevíte, na co se chystáte," vypočítává limitující faktory kouč pražských Klokanů Luděk Klusáček.

Trenér Karviné Juraj Jarábek

„Ve fyzické zátěži bych problém neviděl, protože z ní kluci nevypadli. Teď jde o to, aby si co nejdříve zvykli na pohyb s míčem, což nebude trvat dlouho. A fotbal, ten nikdo nezapomene hrát. Proto bych uvítal, kdyby se začalo co nejdříve," nevidí v termínu ligového restartu problém slovenský kouč ve službách Karviné Juraj Jarábek.

„Do ideálního stavu ale budou mít všichni hráči i jednotlivá mužstva daleko," připomíná opavský Jiří Balcárek, že s kvalitou a úrovní servírovaného fotbalu to bude v případě obnovení ligové soutěže nejspíš všelijaké.