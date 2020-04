První fotbalová liga by se mohla znovu rozběhnout dříve než 8. června, prohlásil ministr zdravotnictví

Tohle je rajská hudba pro všechny fotbalisty, trenéry a fanoušky. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se první a druhá fotbalová liga mohly po pauze kvůli pandemii nového koronaviru znovu rozběhnout bez diváků dříve než 8. června, jak vláda původně avizovala. Se zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA) bude jednat o počtu lidí, kteří by při zápasech byli přítomni na stadionu.

Vláda minulý týden oznámila, že od 8. června v rámci jedné z vln postupného uvolňování restrikcí povolí sportovní akce do 50 osob. To by znamenalo, že LFA, která v Česku řídí první a druhou ligu, nebude moci znovu rozehrát soutěže v průběhu května, jak plánovala. Zápasy se navíc nedají pořádat v počtu maximálně 50 osob, minimem je podle LFA 100 lidí na stadionu.

Vojtěch dnes připustil, že by fotbal mohl dostat výjimku a utkání bez diváků by se mohla začít hrát dříve. "Pokud jde o zápasy, které by byly bez diváků, to si představit dokážu. Ale budeme o tom ještě vést debatu v závislosti na vývoji epidemiologické situace," řekl Vojtěch na tiskové konferenci.

"Nejsem úplně znalec, kolik lidí je potřeba. Samozřejmě vím počet hráčů, ale nevím, kolik musí být trenérů, asistentů, týmu okolo, který je ještě jako podpora fotbalistů na místě přítomen. To budeme muset diskutovat se zástupci Ligové fotbalové asociace a dalšími organizacemi," doplnil ministr zdravotnictví.

Fotbalisté se dnes mohli v omezené míře a ve skupinách maximálně po osmi hráčích vrátit do společného tréninku. Předtím se po přerušení ligy víc než měsíc připravovali v domácích podmínkách individuálně.

Většina dalších kolektivních sportů v Česku už sezonu předčasně ukončila, nedohrané zůstaly i amatérské fotbalové soutěže včetně mládežnických, které neřídí LFA ale Fotbalová asociace ČR.

Fotbalová liga má odehráno nekompletních 24 kol. Tabulku vede mistrovská Slavia o osm bodů před druhou Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba a baráž o nejvyšší soutěž. LFA se řídí pokynem UEFA pokusit se profesionální domácí ligové soutěže dokončit, a to klidně i v červenci. Volné termíny vznikly odložením letního evropského šampionátu na příští rok.