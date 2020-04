OBRAZEM: Celá liga zahalená pod rouškou

Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným, dalo by se Vančurovo Rozmarné léto parafrázovat na aktuální situaci ve fotbalové lize. Nehraje se, mužstva zatím musela vzít za vděk aspoň dětským bezkontaktním tréninkům. Celá soutěž se do slova a do písmene zahalila pod roušky, jež navlékají hráči a hlavně trenéři, aby počínání svých chlapců mohli z dostatečné vzdálenosti sledovat. Když tedy nepadají góly a neudělují se body, můžete aspoň posoudit, která pokrývka obličeje na ligové scéně vítězí...