Liga by se dohrát měla. I bez diváků, myslí si kapitán Baníku Fleišman

Pozorně sledují jednání vlády a čekají na definitivní zprávu o datu, kdy se znovu rozjede nejvyšší fotbalová liga. Nucené přestávky bez zápasů už mají profesionální fotbalisté dost. O předčasném konci sezony nechce většina z nich nic slyšet. „Liga by se měla dohrát. I kdyby to mělo být bez diváků," zdůrazňuje kapitán Baníku Ostrava Jiří Fleišman.

Zároveň ale připouští, že hrát před prázdnými tribunami se nikomu nechce. „Možná by šel udělat nějaký kompromis. Když se na stadion dejme tomu vejde dvanáct až patnáct tisíc lidí, tak by se tam pustili třeba dva tisíce, aby byla alespoň nějaká kulisa než žádná," nastínil možné řešení Fleišman.

Je ale připraven hrát i před opuštěnými tribunami. „Bylo by to smutné a moc si nedokážu představit, že bychom na našem stadionu měli hrát zápas třeba se Spartou, Slavií nebo proti Plzní a byli by tam jenom hráči na hřišti a na střídačkách. Byla by to velká škoda pro fotbal," upozornil 35letý levý obránce.

Fortuna lize schází dohrát šest kol základní části a poté nadstavba. „Když už by se dohrála základní část, nebyl by myslím problém během nějakých tří týdnů dohrát i tu nadstavbu. Jsem pro to, aby se to dohrálo celé," řekl Fleišman.

Lepší zápasy než trénink

„I kdyby se hrálo systémem středa-sobota. Když jsem působil v Liberci, tak jsme také neměli nějak široký kádr a hráli jsme evropské poháry. Zvládat se to dá. Je to jen o vůli. O tom, jestli chci hrát, nebo ne. Pro ty, co budou vyhrávat, to bude snazší, protože pak se únava snáz vstřebává, ale zatím jsem se nesetkal s fotbalistou, který by raději trénoval, než hrál zápasy. Za mě je lepší to takto dohrát než nehrát vůbec," řekl Fleišman.

Fotbalisté Baníku v tréninkovém procesu

Jaroslav Ožana, ČTK

Rodák z Mostu si dokáže představit i brzké rozehrání sezony nové. „Mohli bychom si dát třeba týden pauzu a šli bychom do nového ročníku. Přestávku jsme teď měli dostatečně dlouhou, takže sil budou mít všichni dost," poukázal na téměř dvouměsíční nucené volno způsobené pandemií onemocněním covid-19.

Fleišman nadměrnou porci volného času věnoval především dceři. „Do míče jsem si sem tam kopl, ale jen do malého. Když jsem chodil individuálně trénovat, tak si malá chtěla chvilku kopat. Jinak jsem žádná cvičení s balonem nedělal. Tu individuální přípravu jsme spíše trávil tak, že jsem pracoval na fyzičce a síle," přiblížil fotbalista Baníku.

A přestože plnil všechno, co mu trenéři naplánovali, k udržení těla ve správném režimu to nestačilo. „Když jsem teď přišel na hřiště, tak to byl úplně jiný pohyb, změny směru, všechno mě zase bolelo, jako by začala příprava. Když nemáte čtyři týdny balon u nohy, nedostává přihrávky, tak reaguje najednou jinak, když na něj letí balon. Je to znát," připustil Fleišman.