Připravte se, jsme totální blázni! Nová kniha exkluzivně líčí, jak Slavia v utajení ulovila Trpišovského

Příběh začíná ve chvíli, kdy červenobílí po prohře 0:1 s Astanou vypadli z Evropské ligy již v základní skupině.

„Bylo 7. prosince 2017 a Slavia prožívala těžké chvíle. Možná ty nejhorší od vstupu nových vlastníků. Vypadla z Evropy, týmu se nedařilo a v české lize ztrácela na vedoucí Plzeň propastných čtrnáct bodů. V jejím dresu běhaly drahé hvězdy za zenitem – Danny, Altintop či Rotaň, jejich výkony ani v nejmenším neodpovídaly představám vedení klubu i fanoušků.

Začínaly navíc prosakovat informace o problémech mateřské společnosti CEFC v Číně a Slavia prohrála i na politickém poli při volbě předsedy českého fotbalu," píše se v předmluvě Totální sezony.

Tajná výprava s krycím jménem Gerd

Do Edenu v tu dobu zamířil v maximálním utajení černý vůz BMW X5. Za tmavými skly seděl liberecký trenér Jindřich Trpišovský a jeho tým – asistenti Zdeněk Houštecký a Jaroslav Köstl, trenér brankářů Štěpán Kolář a kondiční specialista Martin Třasák. Tajná severočeská výprava byla u vjezdu do garáže slávistického stadionu nahlášena pod krycím jménem „Gerd". Heslo odkazovalo na koučova agenta Jiřího Müllera, kterému se v narážce na legendárního německého kanonýra přezdívá „Gerd".

Na Trpišovském v té době klečel Liberec, aby prodloužil smlouvu. Ve velkých problémech byl i největší rival červenobílých Sparta, kterému nevycházela sázka na italského trenéra Andreu Stramaccioniho. Vedení Slavie proto chtělo vyjednávání s progresivním a úspěšným koučem ze severních Čech a jeho týmem maximálně utajit, aby do něj někdo takzvaně nehodil vidle.

Titulní stránka Totální sezony

slavia.cz

Na Trpišovského čekali v garážích Edenu ředitel komunikace mateřské společnosti Slavie Pavel Bednář a mluvčí klubu Michal Býček. Jenže nastal problém: vstup do stadionu se nachází hned vedle šatny A-týmu. A přede dveřmi si povídal vedoucí mužstva Stanislav Vlček s kustody, kteří si tu pokuřovali.

Hrozilo prozrazení.

Zatímco Trpišovský a spol. vyčkávali za tmavými skly v autě, Býček si vymyslel historku, jak odlákat Vlčka s kustody zpět do šatny. Namluvil jim, že ihned potřebuje podepsaný dres pro majitele Slavie, a sám zatím hlídal dveře.

Vzduch byl čistý.

Cílem byl skybox číslo 31

Liberecký trenérský tým vystoupil z auta a Bednář ho zadním vchodem „propašoval" do stadionu. Cílem byl skybox číslo 31. Poslední dveře dlouhé chodby 3. patra stadionu v Edenu. Uprostřed stál velký stůl, na něm voda a sklenky vína. A 10 židlí. Pět z nich obsadili Trpišovský, Houštecký, Köstl, Kolář a Třasák. Naproti nim usedli předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, sportovní ředitel Jan Nezmar, členové představenstva Tomáš Syrovátka a Tomáš Bůzek a zmíněný mluvčí Pavel Bednář.

Trpišovský už dříve odmítl nabídky Sparty i Viktorie Plzeň, v Liberci to měl rád. „Sám v sobě jsem hledal důvod, proč odejít, ale nenašel jsem ho. Pokud jsem na chvilku zapochyboval, vždycky jsem se vrátil k tomu, že nejdůležitější v životě jsou lidské vztahy. A s Honzou Nezmarem mi to skvěle funguje," vyprávěl Trpišovský v květnu 2016, proč nepřijal laso od Plzně a zůstal v Liberci.

Sportovní ředitel Jan Nezmar během utkání Slavie s Bordeaux.

Vlastimil Vacek, Právo

Bylo tedy jasné, že vedení Slavie čeká těžká práce. Mělo ale velký trumf – sportovního ředitele Jana Nezmara, který přišel do Edenu jen o měsíc dříve. Předtím pracoval právě v Liberci, kam v roce 2015 přivedl Trpišovského. Oba muže spolu pojí blízký vztah. „Jindru jsem si kdysi vybral ve Viktorce Žižkov. Jezdil jsem na tréninky, stál schovaný za stromem a pozoroval Jindrovu práci. Při zápasech jsem seděl tajně s kšiltovkou zaraženou až pod čelo za střídačkou a pozoroval a poslouchal, jaké trenér uděluje hráčům pokyny. Poznal jsem, že náš pohled na fotbal je stejný," vzpomíná Nezmar.

Taktika vedla přes asistenty

Na rozdíl od ostatních proto dobře věděl, jak na svého trenérského kamaráda. To on zařídil, aby Trpišovský nepřijel na pohovor do Edenu sám, ale s celým svým týmem. Taktika byla následující: „zlomit" asistenty. A ti se pak postarají o samotného „Trpišáka".

„Chtěl jsem svým způsobem splnit povinnost, protože pozvání takového klubu jako Slavia se neodmítá. Ale upřímně: říkal jsem si, že klub vyhrál titul, dostal se do Evropy, v lize je druhý, tak nemá důvod něco měnit. Mně se navíc v Liberci líbilo a nechtěl jsem dělat kotrmelce," vysvětluje Trpišovský.

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík, sportovní ředitel Jan Nezmar i zbytek vedení Slavie to ale viděli jinak. Všichni si velmi vážili práce i charakteru dosavadního trenéra Jaroslava Šilhavého, který se zařadil mezi legendy klubu. Ale zároveň si přáli Slavii posunout dál. „Chtěli jsme s Jaroslavem Slavii, která baví lidi, chce dávat velké množství gólů a hraje náročný běhavý fotbal nahoru dolů. Věřil jsem, že s Jindrou a jeho týmem tuto vizi naplníme," popisuje Jan Nezmar.

Asistent Zdeněk Houštecký během tréninku před utkáním Ligy mistrů s Interem Milán.

Vlastimil Vacek, Právo

Ten už nějakou dobu „zpracovával" asistenty Houšteckého, Köstla a Koláře. Všechny tři práce ve velkém klubu po boku Jana Nezmara lákala. „Když Slavia nepostoupila přes Astanu, dohodli jsme se s klukama, že nabídku Slavie vezmeme. Že tam musíme jít, byla to pro nás obrovská příležitost. Museli jsme jen přesvědčit Jindru," usmívá se Houštecký.

Houštecký pokousal člena představenstva

A tak se ve skyboxu číslo 31 odehrávala bitva „spojenců" proti trenéru Trpišovskému. Všichni si lidsky tak sedli, že u stolu vydrželi debatovat téměř pět hodin. Jaroslav Tvrdík popisoval své sny o Slavii, která bude hrát velké zápasy v evropských pohárech a postoupí do Ligy mistrů. A jak to právě Trpišovského parta může dokázat. Jan Nezmar zase hovořil o systému práce, který chce v klubu zavést. A Trpišovský se svým týmem popisovali, jakým způsobem trénují a jak by mělo jejich mužstvo hrát. „Kdo jiný by nám měl pomoci než ti, kteří nás porazili," upozorňoval Jaroslav Tvrdík na nedávnou prohru Slavie doma s Trpišovského Libercem.

Ten večer nepadlo vážné slovo o penězích. Ani jediné.

Vážnou debatu střídaly nejrůznější vtípky a šťouchance. Třeba když Tomáš Bůzek od Trpišovského slyšel, že odmítl Plzeň i Spartu. „Počkejte, fakt? Jardo, snižujeme nabídku na polovinu. Vždyť oni už nemají kam jít! Teda kromě nás," smál se Bůzek. O chvíli později pro změnu ukazoval energický Zdeněk Houštecký Tomáši Syrovátkovi, jak se nepárá se zlobivými hráči. A to tak vehementně, až ho do krve pokousal na hlavě.

Po půlnoci všechno začalo

Debata končila po půlnoci. V tu chvíli už všichni cítili, že tahle parta by spolu mohla dokázat něco velkého. „Při odchodu do garáží jsem na klukách viděl, jak strašně do Slavie chtějí. Houšta mi říkal: ‚Viděl jsi to? Všichni nás chtějí, musíme tam jít.' Já osobně měl v hlavě zmatek, protože mě majitel Liberce Ludvík Karl přesvědčoval, abych tam zůstal. Ale moji asistenti a Honza Nezmar to rozhodli za mě: Jdeme do Slavie!" usmívá se Trpišovský.

Jaroslav Tvrdík a Jindřich Trpišovský během besedy s fanoušky

Vlastimil Vacek, Právo

A tak počkal v garážích na Jaroslava Tvrdíka a pronesl: „Nabídku přijmeme. Ale připravte se, jsme totální blázni. Budeme hrát totální fotbal. A bude to totální jízda."

Byl prosinec 2017. A v garážích Edenu, chvíli před jednou hodinou ráno, to všechno začalo.

„Tenkrát ještě nikdo nevěděl, že budou následovat roky snů. Že budeme součástí výjimečného ročníku, na který Slavia čekala dlouhých 77 let. Že budeme mít zase husí kůži, až v Edenu bude znít hymna Ligy mistrů a přijedou ty nejlepší týmy. Že budeme hrdí na to, že jsme žili v této éře a mohli Slavii sledovat a fandit jí. Že o tom jednou budeme vyprávět svým dětem a vnoučatům. Totální sezona odstartovala," poukazuje předmluva.

Autorem textů je Pavel Bednář s kolektivem kolegů, jedinečné doprovodné fotografie pořídili dlouholetý klubový fotograf Martin Malý, Jan Malý a Petr Končal. Kniha bude v prodeji od pondělí 27. dubna na e-shopu knihkupectví Dobrovský, e-shopu Sportisima a e-shopu oficiálního fanshopu Slavie. Prodejní cena bude 495 korun. Fanoušci ji budou moci také vyhrát v soutěžích na klubovém webu a sociálních sítích.